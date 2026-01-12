Santiago del Estero: mató a su primo de una puñalada por el robo de un cabrito

Durante la mañana del domingo, la madre de Jaimez se comunicó con la policía para informar que su hijo quería entregarse. Ante esto, personal de la Seccional 18 de Campo Gallo lo detuvo en el paraje Santa Marina y quedó imputado por el delito de "homicidio".

asesinato santiago del estero Foto: gentileza El Liberal

Por disposición del fiscal a cargo de la causa, Miguel Ángel Torresi, se secuestraron el arma homicida, la ropa utilizada durante el ataque y el teléfono celular del acusado. Además, se ordenó una vigilancia preventiva en la zona y el relevamiento de testimonios.

En las próximas horas se conocerán los resultados finales de la autopsia, que de manera preliminar indican que el joven de 24 años murió como consecuencia de un shock hipovolémico por la pérdida de sangre.