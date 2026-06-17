Santiago del Estero: un adolescente murió tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol

A pocas horas de conocerse la noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida, recuerdos y muestras de afecto hacia el joven, cuya repentina partida causó un profundo impacto entre quienes lo conocían.

Amigos, compañeros, vecinos y allegados compartieron publicaciones para recordar a Valentín y enviar fuerzas a sus seres queridos en este difícil momento. Muchas de las expresiones coincidieron en destacar su pasión por el fútbol y los momentos compartidos junto a él.

El Club Atlético Sarmiento de La Banda, donde Valentín integraba las divisiones formativas, a través de sus redes sociales, la entidad manifestó su pesar por el fallecimiento del adolescente y acompañó a la familia en el dolor.

"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", señalaron desde la institución.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, junto con las autoridades policiales de la jurisdicción.