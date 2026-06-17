Santiago del Estero: un adolescente murió tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol
El menor, de unos 15 años, se descompensó luego del impacto. Los médicos que asistieron al menor indicaron que ingresó al hospital sin signos vitales.
Un adolescente murió este martes tras recibir un pelotazo en el pecho mientras jugaba al fútbol con amigos en una cancha del barrio Primero de Mayo, en la ciudad de La Banda, Santiago del Estero.
El dramático episodio se produjo durante un encuentro recreativo donde participaba el adolescente, identificado como Valentín Donofrio. Según las primeras informaciones, el joven recibió un pelotazo en la zona del tórax y segundos después se descompensó. Quienes estaban presentes intentaron asistirlo de inmediato, al mismo tiempo que solicitaban ayuda médica. Pero debido a la gravedad del cuadro, el adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Centro Integral de Salud (CIS), donde ingresó sin signos vitales. A pesar del trabajo de los profesionales de guardia, no lograron reanimarlo.
De acuerdo con lo informado por Diario Panorama, la causa exacta del fallecimiento aún no fue confirmada de manera oficial. Las autoridades trabajan para determinar si el impacto recibido tuvo relación directa con el desenlace, y se aguardan los resultados de la autopsia ordenada en el marco de las actuaciones judiciales en curso.
A pocas horas de conocerse la noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida, recuerdos y muestras de afecto hacia el joven, cuya repentina partida causó un profundo impacto entre quienes lo conocían.
Amigos, compañeros, vecinos y allegados compartieron publicaciones para recordar a Valentín y enviar fuerzas a sus seres queridos en este difícil momento. Muchas de las expresiones coincidieron en destacar su pasión por el fútbol y los momentos compartidos junto a él.
El Club Atlético Sarmiento de La Banda, donde Valentín integraba las divisiones formativas, a través de sus redes sociales, la entidad manifestó su pesar por el fallecimiento del adolescente y acompañó a la familia en el dolor.
"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", señalaron desde la institución.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de turno del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Banda-Robles, junto con las autoridades policiales de la jurisdicción.
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