Se achica la clase media en la Ciudad: más del 21% de la población está bajo la línea de pobreza
Los datos se desprenden del informe más reciente del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).
El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) informó este viernes que hay 651.000 residentes que viven bajo la línea de pobreza, lo que representa un 21,1% del total de la población porteña.
De ese 21,1% de personas en situación de pobreza, el 8,9% está por debajo de la línea de indigencia, lo que equiale a 274.000 residentes de la ciudad más rica de la Argentina en términos absolutos y per cápita.
Los números fueron calculados en base a datos del primer trimestre de 2026 y al compararlos con el mismo período pero de 2025 se observa no sólo un aumento de 37.000 hogares en condición de indigencia sino también un total de 83.000 personas en esa situación.
Al contrario de como ocurre a nivel federal con el relevamiento del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el ente de la Ciudad de Buenos Aires clasifica a los hogares porteños por nivel socioeconómico.
Quitando de la ecuación a los casos que quedaron bajo la línea de pobreza, durante el primer trimestre de 2026 los hogares del sector "acomodado" representaron un 13,8% de la población mientras que la clase media se achicó y ahora constituye un 50,8% de la composición social de la Ciudad, unas 1.458.000 personas.
El sector "medio frágil" incluyó a 117.000 hogares -unas 300.000 personas-, lo que representa al 8,5% de la población, mientras que las casas en situación vulnerable son el 9,7%, unos 320.000 habitantes.
Desde el mismísimo ente de la Ciudad informaron que "en el primer trimestre de 2026 se observa un aumento de la pobreza por ingresos luego de cinco trimestres de reducción interanual", y que "fundamentalmente aumentó la población indigente (paso de 6,2% a 8,9% interanual) y la población vulnerable (de 9,0% a 10,4% interanual)".
Además, el 39,6% de los hogares en situación de pobreza "no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria", explicaron.
Como referencia, el INDEC informó que en marzo de 2026 la canasta básica alimentaria tuvo un costo de $658.011 en promedio para una familia tipo integrada por dos personas adultas y dos menores de edad.
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