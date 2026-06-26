Se achica la clase media en la Ciudad: más del 21% de la población está bajo la línea de pobreza

Quitando de la ecuación a los casos que quedaron bajo la línea de pobreza, durante el primer trimestre de 2026 los hogares del sector "acomodado" representaron un 13,8% de la población mientras que la clase media se achicó y ahora constituye un 50,8% de la composición social de la Ciudad, unas 1.458.000 personas.

El sector "medio frágil" incluyó a 117.000 hogares -unas 300.000 personas-, lo que representa al 8,5% de la población, mientras que las casas en situación vulnerable son el 9,7%, unos 320.000 habitantes.

pobreza CABA

Desde el mismísimo ente de la Ciudad informaron que "en el primer trimestre de 2026 se observa un aumento de la pobreza por ingresos luego de cinco trimestres de reducción interanual", y que "fundamentalmente aumentó la población indigente (paso de 6,2% a 8,9% interanual) y la población vulnerable (de 9,0% a 10,4% interanual)".

Además, el 39,6% de los hogares en situación de pobreza "no tiene ingresos suficientes para costear la canasta básica alimentaria", explicaron.

Como referencia, el INDEC informó que en marzo de 2026 la canasta básica alimentaria tuvo un costo de $658.011 en promedio para una familia tipo integrada por dos personas adultas y dos menores de edad.