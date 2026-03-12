De reina de belleza a narco: condenaron a una ex Miss Orán por traficar droga
Martina Oliva fue sentenciada a siete años de prisión por liderar una banda de narcotraficantes que operaba en Salta.
Martina Oliva, una ex Miss Orán, fue condenada a siete años de prisión por narcotráfico tras ser declarada culpable de integrar una banda dedicada al transporte de droga desde la frontera con Bolivia para su posterior distribución en distintos puntos de venta de Salta capital.
En tanto, su expareja, Gustavo Tolaba de 29 años, señalado como el principal jefe de la banda, recibió una pena de diez años de cárcel, tras unificarse con otra que ya tenía en su contra.
Por el caso, otros tres integrantes de la banca habían sido condenados el año pasado en un juicio abreviado: José Burgos (cinco años), Benjamín Michel Delgado (siete años) y Roberto Carlos Leiton (cuatro años).
Según fuentes judiciales, la ex modelo de 23 años rompió en llanto al escuchar la sentencia dictada este jueves por el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta. Los fundamentos completos del fallo se conocerán el próximo 19 de marzo. Mientras tanto, la ex Miss Orán seguirá cumpliendo arresto domiciliario a la espera de que la sentencia quede firme.
La investigación iniciada por la Fiscalía de Distrito Salta determinó que Oliva y Tolaba lideraban una organización narco dedicada al traslado de marihuana desde la zona fronteriza con Bolivia hacia la capital de Salta, donde finalmente comercializaban el cargamento.
De acuerdo con los investigadores, entre julio y octubre de 2024, la banda realizó al menos 31 viajes con cargamentos de la droga, de los cuales 28 fueron destinados al domicilio de José Burgos, otro de los ya condenados y señalado como principal compraron.
A su vez, se determinó que la banda narco utilizaba una modalidad particular para el traslado de la droga mediante el sistema de “coche puntero”, un vehículo que abría camino para otro que transportaba el cargamento, así como también el uso de una ruta alternativa con escasos controles.
Los acusados se movían principalmente en una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3, y tomaban rutas alternativas e incluso desvíos hacia Jujuy para evitar los controles policiales.
Dentro de la organización, Oliva tenía un rol clave con una participación activa en la logística: no solo coordinaba los traslados, sino que también daba indicaciones, administraba el dinero, gestionaba pagos y realizaba transferencias millonarias a quienes transportaban la droga.
Por su parte, Tolaba ejercía un rol central en la coordinación de los viajes y en la adquisición de la droga en la zona de Aguas Blancas, con presuntos contactos en Bolivia.
El caso salió a la luz el 5 de febrero de 2025, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a tres personas integrantes de la banda e incautaron 15 kilos de marihuana.
La captura no fue sencilla. Tolaba y Oliva circulaban en una camioneta Toyota utilizada como “coche puntero” cuando fueron interceptados en el peaje de Honor.
Al divisar la situación, otros tres integrantes de la banda que se movilizaban detrás en un Citroën C3, y que llevaban la droga, intentaron escapar. La fuga derivó en una persecución a más de 180 kilómetros por hora por rutas del norte argentino. Durante la huida, los sospechosos arrojaban paquetes de marihuana por las ventanillas.
La persecución culminó cerca de la finca San Juan de Dios, donde encontraron el auto abandonado entre pastizales. En el lugar detuvieron a Juan Romero. Carlos Leiton y Benjamín Delgado lograron fugarse, pero fueron capturados el 20 de febrero y el 29 de mayo de 2025 respectivamente.
