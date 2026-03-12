De reina de belleza a narco: condenaron a una ex Miss Orán por traficar droga

martina oliva

De acuerdo con los investigadores, entre julio y octubre de 2024, la banda realizó al menos 31 viajes con cargamentos de la droga, de los cuales 28 fueron destinados al domicilio de José Burgos, otro de los ya condenados y señalado como principal compraron.

A su vez, se determinó que la banda narco utilizaba una modalidad particular para el traslado de la droga mediante el sistema de “coche puntero”, un vehículo que abría camino para otro que transportaba el cargamento, así como también el uso de una ruta alternativa con escasos controles.

Los acusados se movían principalmente en una camioneta Toyota Hilux y un Citroën C3, y tomaban rutas alternativas e incluso desvíos hacia Jujuy para evitar los controles policiales.

martina oliva miss oran

Dentro de la organización, Oliva tenía un rol clave con una participación activa en la logística: no solo coordinaba los traslados, sino que también daba indicaciones, administraba el dinero, gestionaba pagos y realizaba transferencias millonarias a quienes transportaban la droga.

Por su parte, Tolaba ejercía un rol central en la coordinación de los viajes y en la adquisición de la droga en la zona de Aguas Blancas, con presuntos contactos en Bolivia.

El caso salió a la luz el 5 de febrero de 2025, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a tres personas integrantes de la banda e incautaron 15 kilos de marihuana.

martina oliva

La captura no fue sencilla. Tolaba y Oliva circulaban en una camioneta Toyota utilizada como “coche puntero” cuando fueron interceptados en el peaje de Honor.

Al divisar la situación, otros tres integrantes de la banda que se movilizaban detrás en un Citroën C3, y que llevaban la droga, intentaron escapar. La fuga derivó en una persecución a más de 180 kilómetros por hora por rutas del norte argentino. Durante la huida, los sospechosos arrojaban paquetes de marihuana por las ventanillas.

La persecución culminó cerca de la finca San Juan de Dios, donde encontraron el auto abandonado entre pastizales. En el lugar detuvieron a Juan Romero. Carlos Leiton y Benjamín Delgado lograron fugarse, pero fueron capturados el 20 de febrero y el 29 de mayo de 2025 respectivamente.