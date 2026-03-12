Detienen a un ciudadano peruano por abuso sexual de una menor

En consecuencia, los agentes tomaron contacto con la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, cuyos efectivos confirmaron el pedido de captura internacional.

El detenido quedó a disposición de la Guardia Atención Inicial de la Unidad Fiscal San Luis a cargo del Emanuel Basterrechea, aguardando que se inicie su debido proceso de extradición.

VIDEO: así fue la detención del "Chelo" Torres de Grupo Green

Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz, más conocido como “Chelo” y líder de la banda de cumbia Grupo Green, fue detenido durante un allanamiento realizado en su casa de La Matanza tras ser denunciado por una influencer por presunto abuso sexual con acceso carnal. El cantante se encuentra alojado en una celda de sede judicial y se espera su indagatoria en las próximas horas.

La detención de Chelo Torres se llevó a cabo el miércoles por la tarde en una vivienda ubicada en las calles Caguazu y Montes de Oca de la localidad de La Tablada. Allí, personal de Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza se hizo presente para llevar a cabo un allanamiento ordenado de forma urgente a raíz de la denuncia en su contra.

