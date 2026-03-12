Detienen a un ciudadano peruano por abuso sexual de una menor
El acusado, de 39 años, era buscado por Interpol y se encontraba escondido en una provincia argentina. Se espera el inicio del proceso de extradición.
Un ciudadano peruano de 39 años, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional de Interpol, fue detenido en la provincia de San Luis acusado de abusar sexualmente de una menor de edad. Se espera el inicio del proceso de extradición.
La detención se llevó a cabo en las últimas horas, cuando el hombre intentó fugarse al notar la presencia de efectivos policiales.
Según fuentes de la investigación, el acusado estaba caminando por la vía pública cuando divisó a personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de San Luis Ante esto, giró sobre sus pasos y emprendió una marcha acelerada hacia el lado opuesto al que venía circulando, lo que llamó poderosamente la atención de los uniformados.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a detenerlo e identificarlo. Tras cruzar sus datos con la base de Migraciones y diversos sistemas policiales, comprobaron que sobre el sospechoso pesaba una orden de captura con Notificación Roja de Interpol.
El hombre era intensamente buscado por las autoridades judiciales de Perú, en el marco de una causa penal caratulada como “Abuso sexual agravado” en perjuicio de una menor de edad, delito que había cometido en su país de origen.
En consecuencia, los agentes tomaron contacto con la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal, cuyos efectivos confirmaron el pedido de captura internacional.
El detenido quedó a disposición de la Guardia Atención Inicial de la Unidad Fiscal San Luis a cargo del Emanuel Basterrechea, aguardando que se inicie su debido proceso de extradición.
