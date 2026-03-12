Detuvieron al "Chelo" Torres del Grupo Green tras ser denunciado por violación

Según el testimonio de la denunciante, el abuso ocurrió dentro de la camioneta del artista luego de un encuentro que habían coordinado previamente.

chelo grupo green

La mujer relató en su denuncia que ambos estuvieron conversando durante algunas horas antes de que el músico la invitara a subir a su vehículo para continuar la charla con mayor tranquilidad. Fue en ese momento cuando se habría producido la situación que terminó con la acusación por abuso sexual.

La presunta víctima realizó la denuncia el martes por la noche en la Comisaría de la Mujer de San Justo y el miércoles ratificó sus dichos ante la fiscal Pecorelli.

Como parte de las primeras medidas, la fiscalía ordenó que la denunciante fuera examinada por el cuerpo médico correspondiente y que se aplicara el protocolo de emergencia previsto para casos de abuso sexual. Además, entregó la ropa interior que utilizó durante en momento del hecho, la cual será peritada en busca del material genético del cantante.

En paralelo, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la zona y encontraron dos grabaciones que muestran el recorrido de la camioneta.

El expediente fue caratulado como “abuso sexual con acceso carnal” y continúa bajo investigación.

El caso también volvió a poner en foco los antecedentes del cantante: en 2009, “Chelo” Torres ya había sido condenado por un tribunal de Morón a cuatro años de cárcel por el abuso de una niña de seis años.