Macabro robo en Berisso: delincuentes se llevaron una ambulancia con un cadáver adentro
Los delincuentes dejaron el vehículo abandonado cuando descubrieron la presencia del cuerpo. Ocurrió en Berisso.
Un robo insólito y macabro tuvo lugar en la localidad bonaerense de Berisso, donde delincuentes se llevaron una ambulancia que trasladaba un cadáver. Al descubrir la presencia del cuerpo en la parte trasera, decidieron abandonar el vehículo a las pocas cuadras.
El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes, cuando una ambulancia trasladaba a una persona fallecida hasta una casa velatoria ubicada en avenida Montevideo al 2600, donde horas más tarde iba a realizarse el servicio fúnebre.
Sin embargo, cuando el conductor y su acompañante descendieron de la ambulancia para abrir el portón de la funeraria e ingresar el ataúd a la sala, los delincuentes aprovecharon para robar el vehículo y escapar del lugar.
Al darse cuenta de lo ocurrido, los empleados dieron aviso de inmediato al dueño de la casa funeraria y comenzaron a reunir la documentación necesaria para ir a realizar la denuncia formal ante la policía. Pero el macabro episodio dio un giro inesperado.
Unos minutos después del robo, encontraron a la ambulancia abandonada en la zona de calle 34, a pocas cuadras de la funeraria con el cuerpo del fallecido dentro del ataúd. Se presume que los delincuentes desistieron del asalto al darse cuenta de la situación.
"El cuerpo estaba bien", aseguró Daniel Flammini, responsable de la funeraria, en diálogo con el sitio 0221.
Tras revisar que tanto la ambulancia como el ataúd estaban en buenas condiciones, y que no faltaban elementos de valor ni se registraran mayores daños, desistieron de radicar la denuncia.
Robo a una ambulancia en Berisso: las desorbitantes hipótesis
El caso trascendió días después y generó un gran revuelo debido a diferentes versiones e hipótesis que comenzaron a circular a través de redes sociales y chats de vecinos.
Si bien en un principio había trascendido que los delincuentes se habían llevado un coche fúnebre, mientras que luego se habló de una supuesta broma entre empleados o de conflictos internos. Todo fue desmentido por el encargado de la casa funeraria.
"No solamente robaron una camioneta. Esto afecta también a quienes tienen un dolor grande por el fallecimiento de un familiar", expresó el nombre e informó que, finalmente, el servicio continuó con normalidad y el sepelio se realizó el lunes por la mañana, tal como estaba programado.
