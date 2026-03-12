Macabro robo en Berisso: delincuentes se llevaron una ambulancia con un cadáver adentro

"El cuerpo estaba bien", aseguró Daniel Flammini, responsable de la funeraria, en diálogo con el sitio 0221.

Tras revisar que tanto la ambulancia como el ataúd estaban en buenas condiciones, y que no faltaban elementos de valor ni se registraran mayores daños, desistieron de radicar la denuncia.

Robo a una ambulancia en Berisso: las desorbitantes hipótesis

El caso trascendió días después y generó un gran revuelo debido a diferentes versiones e hipótesis que comenzaron a circular a través de redes sociales y chats de vecinos.

Si bien en un principio había trascendido que los delincuentes se habían llevado un coche fúnebre, mientras que luego se habló de una supuesta broma entre empleados o de conflictos internos. Todo fue desmentido por el encargado de la casa funeraria.

"No solamente robaron una camioneta. Esto afecta también a quienes tienen un dolor grande por el fallecimiento de un familiar", expresó el nombre e informó que, finalmente, el servicio continuó con normalidad y el sepelio se realizó el lunes por la mañana, tal como estaba programado.