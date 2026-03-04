Violencia de género en Lomas de Zamora: le disparó a su novia y huyó con ella en moto

La víctima intenta calmarlo, pero el agresor vuelve a disparar. Esta vez, la bala la alcanza. La joven corre como puede y busca refugio detrás de un auto estacionado, mientras grita de dolor.

A pesar de ello, el hombre la obliga a subir nuevamente a la moto. Sin darle tiempo a acomodarse, arranca y se la lleva del lugar.

Toda la secuencia duró poco más de un minuto. Durante ese lapso, ningún vecino salió a asistirla pese a los gritos desesperados.

Se desconoce hasta el momento el destino al que fueron tanto la víctima como el agresor, ambos a bordo de la misma moto, pero se presume que podrían haber ido a un centro de salud local.

La Justicia ahora analiza el caso e intenta identificar al agresor y la joven. Hasta el momento, según informaron los medios locales, los investigadores no brindaron información al respecto sobre el paradero del agresor.