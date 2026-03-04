Violencia de género en Lomas de Zamora: le disparó a su novia y huyó con ella en moto
El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad de una vivienda. La joven recibió al menos un disparo y fue obligada a subir nuevamente al vehículo.
Un aberrante episodio de violencia de género ocurrió en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora, cuando un hombre acusó a su novia de serle infiel, la atacó a golpes y le disparó en plena calle antes de llevársela por la fuerza en la misma moto en la que circulaban.
El brutal episodio ocurrió el lunes por la noche a la altura de la calle Nápoles al 500. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes capturaron el impactante momento en el que el agresor frenó la moto en la que viajaba con su novia y en medio de una discusión la obligó a bajar.
En ese momento comenzó a golpearla y la chica intentó alejarse. A partir de entonces todo empeoró: la insultó y empezó a dispararle, aunque no alcanzó a herirla.
“Dejá el celular ahí porque te voy a matar”, se alcanza a escuchar en la filmación. “¿Me vas a meter los cuernos a mi”, le reclamó una y otra vez a los gritos.
La víctima intenta calmarlo, pero el agresor vuelve a disparar. Esta vez, la bala la alcanza. La joven corre como puede y busca refugio detrás de un auto estacionado, mientras grita de dolor.
A pesar de ello, el hombre la obliga a subir nuevamente a la moto. Sin darle tiempo a acomodarse, arranca y se la lleva del lugar.
Toda la secuencia duró poco más de un minuto. Durante ese lapso, ningún vecino salió a asistirla pese a los gritos desesperados.
Se desconoce hasta el momento el destino al que fueron tanto la víctima como el agresor, ambos a bordo de la misma moto, pero se presume que podrían haber ido a un centro de salud local.
La Justicia ahora analiza el caso e intenta identificar al agresor y la joven. Hasta el momento, según informaron los medios locales, los investigadores no brindaron información al respecto sobre el paradero del agresor.
