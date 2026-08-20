Se viene una Luna de Sangre en agosto 2026: cómo verla desde la Argentina
El fenómeno astronómico podrá observarse durante la madrugada del viernes 28 de agosto. En Buenos Aires, el mejor momento será cerca de la 1 de la madrugada.
La llamada Luna de sangre de agosto de 2026 podrá observarse desde Argentina durante la madrugada del viernes 28 de agosto, cuando un eclipse lunar parcial hará que gran parte del satélite natural adquiera una tonalidad rojiza o cobriza.
El fenómeno comenzará durante la noche del jueves 27 de agosto y se extenderá hasta las primeras horas del viernes. Si bien no se tratará de un eclipse lunar total, será un eclipse parcial particularmente profundo: cerca del 96% de la Luna quedará dentro de la sombra de la Tierra.
A qué hora será la Luna de sangre en Argentina
Para quienes quieran observar el eclipse desde Buenos Aires y otras zonas del país, estos son los principales horarios:
22:24 del jueves: comienza la fase penumbral.
23:34: comienza la fase parcial y la sombra terrestre empieza a cubrir la Luna.
1:13 del viernes: se produce el máximo del eclipse, el mejor momento para observar el fenómeno.
4:02: finaliza el eclipse.
La fase penumbral será mucho menos evidente a simple vista, por lo que el espectáculo realmente comenzará a tomar protagonismo a partir de las 23:30.
Cómo ver la Luna de sangre
No será necesario utilizar ningún tipo de protección especial para observar el eclipse. A diferencia de los eclipses solares, mirar directamente la Luna durante un eclipse lunar es completamente seguro.
El fenómeno podrá verse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle el contraste entre la zona iluminada y la parte cubierta por la sombra terrestre.
Para quienes quieran fotografiarlo, lo ideal será utilizar un trípode o algún soporte estable. Los celulares pueden registrar el fenómeno, aunque el resultado dependerá de la cámara y de las condiciones del cielo.
Dónde ver el eclipse lunar en Buenos Aires
El eclipse podrá observarse desde Buenos Aires siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. No será necesario trasladarse a una zona rural: alcanza con encontrar un lugar con una buena vista del cielo y sin edificios, árboles u otros obstáculos que tapen la Luna.
La recomendación es salir a observarlo alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el eclipse alcance su máximo y prácticamente todo el disco lunar se encuentre dentro de la sombra terrestre.
¿Por qué la Luna se vuelve roja?
Durante un eclipse lunar, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y bloquea parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite. Sin embargo, una pequeña cantidad de luz atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta la superficie lunar. La atmósfera dispersa principalmente las longitudes de onda azules y deja pasar con mayor facilidad las rojizas y anaranjadas.
Por eso, cuando la Luna queda dentro de la sombra terrestre, puede adquirir ese característico aspecto rojo, naranja o cobrizo, conocido popularmente como "Luna de sangre".
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