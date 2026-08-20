Se viene una Luna de Sangre en agosto 2026: cómo verla desde la Argentina

1:13 del viernes: se produce el máximo del eclipse, el mejor momento para observar el fenómeno.

4:02: finaliza el eclipse.

La fase penumbral será mucho menos evidente a simple vista, por lo que el espectáculo realmente comenzará a tomar protagonismo a partir de las 23:30.

Luna de sangre

Cómo ver la Luna de sangre

No será necesario utilizar ningún tipo de protección especial para observar el eclipse. A diferencia de los eclipses solares, mirar directamente la Luna durante un eclipse lunar es completamente seguro.

El fenómeno podrá verse a simple vista, aunque unos binoculares o un telescopio permitirán apreciar con mayor detalle el contraste entre la zona iluminada y la parte cubierta por la sombra terrestre.

Para quienes quieran fotografiarlo, lo ideal será utilizar un trípode o algún soporte estable. Los celulares pueden registrar el fenómeno, aunque el resultado dependerá de la cámara y de las condiciones del cielo.

Dónde ver el eclipse lunar en Buenos Aires

El eclipse podrá observarse desde Buenos Aires siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. No será necesario trasladarse a una zona rural: alcanza con encontrar un lugar con una buena vista del cielo y sin edificios, árboles u otros obstáculos que tapen la Luna.

La recomendación es salir a observarlo alrededor de la 1 de la madrugada, cuando el eclipse alcance su máximo y prácticamente todo el disco lunar se encuentre dentro de la sombra terrestre.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

Durante un eclipse lunar, la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna y bloquea parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite. Sin embargo, una pequeña cantidad de luz atraviesa la atmósfera terrestre y llega hasta la superficie lunar. La atmósfera dispersa principalmente las longitudes de onda azules y deja pasar con mayor facilidad las rojizas y anaranjadas.

Por eso, cuando la Luna queda dentro de la sombra terrestre, puede adquirir ese característico aspecto rojo, naranja o cobrizo, conocido popularmente como "Luna de sangre".