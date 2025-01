Seis planetas se alinearán en el cielo: cuándo y cómo ver el primer fenómeno astronómico del año

Embed - Observatorio Astronomico CBA on Instagram: "La “alineación” planetaria del 21 de enero: un espectáculo común pero encantador Los cielos ofrecerán una disposición visible de cuatro planetas brillantes en el firmamento nocturno. Venus, Saturno, Júpiter y Marte estarán en posiciones destacadas para ser observados a simple vista desde cualquier lugar con cielos despejados. ( tambien estaran Urano y Neptuno pero requiere telescopio) Aunque algunos se refieren a este fenómeno como una "alineación planetaria" o "desfile de planetas", los astrónomos aclaran que este tipo de eventos no es raro y ocurre de manera constante. ¿Por qué los planetas parecen alinearse? La "alineación" planetaria es en realidad un efecto de perspectiva. Cuando hablamos de una "alineación" planetaria, en realidad no significa que los planetas estén perfectamente alineados en el espacio. Todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor del Sol en trayectorias que están casi en el mismo plano. Estas trayectorias, llamadas órbitas, tienen pequeñas inclinaciones, pero no tanto como para que los planetas se alejen demasiado de una misma línea en el cielo. Esa línea en el cielo se llama eclíptica. Es una línea imaginaria que surge porque la Tierra también orbita alrededor del Sol en un plano, y proyectamos ese plano en el cielo como una referencia. A lo largo de esa línea, siempre encontramos el Sol, la Luna y los planetas, porque todos se mueven más o menos en el mismo nivel. Entonces, desde nuestra posición en la Tierra, parece que los planetas están colocados en fila o cerca de esta línea (la eclíptica), aunque en realidad cada uno está en su propia órbita y a distintas distancias del Sol. No están "alineados" realmente, sino que nuestra posición desde la Tierra crea esta ilusión de orden. La visión simultánea de varios planetas brillantes es lo que hace especial este evento. Sin embargo, es importante recalcar que siempre siguen trayectorias próximas de la eclíptica, por lo que técnicamente no hay nada inusual en su posición aparente. El OAC no realizará ninguna actividad especial para observar los planetas y te recomendamos disfrutar de este evento a simple vista o con la ayuda de alguna aplicación móvil. Ph stellarium"

