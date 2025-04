Sentenciaron a cadena perpetua a los motochorros que asesinaron a Morena Domínguez

Los ahora condenados llegaron al debate en prisión, acusados de “homicidio criminis causa en concurso real con robo y encubrimiento agravado por ánimo de lucro”.

asesinos de Morena Dominguez.jpg Miguel Madariaga, de 29 años, y Facundo Ortiz, de 23, fueron condenados por el crimen de Morena Domínguez.

El crimen de Morena Domínguez

El fatídico hecho se produjo el miércoles 9 de agosto de 2023, a las 7.20, cuando Morena Domínguez, de 11 años, fue abordada por dos motochorros mientras caminaba hacia la Escuela N°60 "Almafuerte". Al no poder sacarle sus pertenencias, la niña fue arrastrada unos metros de la mochila, lo que provocó que se cayera y que su cabeza golpeara contra el cordón.

Al no poder lograr su cometido, Ortiz y Madariaga, que formaban parte de una banda vinculada a robos con base en el barrio Acuba, ubicado a pocas cuadras del lugar de hechos, se escaparon dejando a Morena agonizando, mientras era asistida por vecinos.

La niña llegó a ser asistida por el SAME pero falleció a los pocos minutos de ingresar al Hospital Evita.

Uno de los testigos del hecho relató: "Sentí que estaba gritando la nena, la estaban arrastrando de los pelos con la moto. Yo me crucé y ahí la soltaron. Ellos salieron con todo y ella cayó al asfalto".

"Me arrodillé y la tuve un rato entre mis brazos, hasta ahí estaba viva. Estaba muy agitada y se tocaba la panza porque le dolía. Le dije 'no mamá, no te agites que te hace mal' y se calmó un poco", dijo en declaraciones a los medios.