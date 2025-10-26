Siete prófugos fueron a votar y los detuvieron: eran buscados por hurto, abuso sexual y violencia de género

La Matanza: abuso sexual gravemente ultrajante

La DDI detuvo a dos hombres prófugos por causas de abuso sexual gravemente ultrajante: El primero fue arrestado al salir de la Escuela Primaria N°209, en calle Gamarra 8510 de Virrey del Pino, tras un operativo cerrojo. El detenido, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial.

El segundo procedimiento se concretó en la Escuela Primaria N°43 de La Tablada, donde otro imputado fue arrestado luego de emitir su voto, en una causa similar instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género.

La Plata: violencia de género e incendio

Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na. detuvo a un hombre acusado de violencia de género, con orden judicial vigente en el marco de la causa IPP 51905/25. El operativo se realizó en el Colegio Obispo Anunciado Serafín, en calle 67 entre 116 y 117, y el acusado fue reducido tras votar. La fiscalía interviniente dispuso su comparecencia a primera audiencia al día siguiente.

En el mismo distrito, otro hombre fue arrestado en Gonnet, en inmediaciones de la escuela ubicada en 11 entre 490 y 491, acusado de incendio y con pedido de captura activo.

Ciudad de Buenos Aires: delitos pendientes

Durante la jornada, también se registraron dos detenciones vinculadas a votantes en el territorio porteño con pedidos de captura por delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires: uno de ellos, imputado por estafas modalidad "cuento del tío", fue detenido mientras se presentaba a votar.

El otro, con pedido de captura por un delito sexual en Ezeiza, también fue arrestado al intentar emitir su voto.

San Nicolás: abuso sexual

Un hombre con pedido de captura por abuso sexual fue detenido al intentar cumplir con su deber cívico.

Entre Ríos: abuso sexual agravado

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Concepción del Uruguay a un hombre de 66 años, acusado por abuso sexual agravado.

En el marco de tareas ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo de José María Campagnoli, personal de la División Unida Operativa Federal Concepción del Uruguay estableció que el prófugo se presentaría a votar en la Escuela Provincial N°28, ubicada sobre la calle 7 sin número. Allí fue identificado y detenido.

Todas las detenciones fueron resultado de operativos de inteligencia y vigilancia preventiva desplegados por distintas dependencias policiales durante la jornada electoral.