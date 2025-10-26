Siete prófugos fueron a votar y los detuvieron: eran buscados por hurto, abuso sexual y violencia de género
Las elecciones legislativas nacionales dejaron también su página policial, con la detención de siete personas prófugas en distintos operativos desplegados en centros de votación.
Como ocurre en cada elección, la democracia le jugó una mala pasada a algunos: delincuentes prófugos que se acercaron a votar terminaron detenidos, convirtiendo las urnas en el escenario de su propia captura.
Trenque Lauquen: hurto
El primer caso se registró en esta localidad bonaerense, donde personal de la DDI local detuvo a Martín Alejandro Heim, de 55 años, buscado por una causa de hurto. Los agentes contaban con información de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela N°3, ubicada en calle Di Gerónimo 650, por lo que montaron un operativo discreto y lograron interceptarlo al salir del establecimiento, en la esquina de Caseros y Ferrington.
La Matanza: abuso sexual gravemente ultrajante
La DDI detuvo a dos hombres prófugos por causas de abuso sexual gravemente ultrajante: El primero fue arrestado al salir de la Escuela Primaria N°209, en calle Gamarra 8510 de Virrey del Pino, tras un operativo cerrojo. El detenido, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial.
El segundo procedimiento se concretó en la Escuela Primaria N°43 de La Tablada, donde otro imputado fue arrestado luego de emitir su voto, en una causa similar instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género.
La Plata: violencia de género e incendio
Personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na. detuvo a un hombre acusado de violencia de género, con orden judicial vigente en el marco de la causa IPP 51905/25. El operativo se realizó en el Colegio Obispo Anunciado Serafín, en calle 67 entre 116 y 117, y el acusado fue reducido tras votar. La fiscalía interviniente dispuso su comparecencia a primera audiencia al día siguiente.
En el mismo distrito, otro hombre fue arrestado en Gonnet, en inmediaciones de la escuela ubicada en 11 entre 490 y 491, acusado de incendio y con pedido de captura activo.
Ciudad de Buenos Aires: delitos pendientes
Durante la jornada, también se registraron dos detenciones vinculadas a votantes en el territorio porteño con pedidos de captura por delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires: uno de ellos, imputado por estafas modalidad "cuento del tío", fue detenido mientras se presentaba a votar.
El otro, con pedido de captura por un delito sexual en Ezeiza, también fue arrestado al intentar emitir su voto.
San Nicolás: abuso sexual
Un hombre con pedido de captura por abuso sexual fue detenido al intentar cumplir con su deber cívico.
Entre Ríos: abuso sexual agravado
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en Concepción del Uruguay a un hombre de 66 años, acusado por abuso sexual agravado.
En el marco de tareas ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja, a cargo de José María Campagnoli, personal de la División Unida Operativa Federal Concepción del Uruguay estableció que el prófugo se presentaría a votar en la Escuela Provincial N°28, ubicada sobre la calle 7 sin número. Allí fue identificado y detenido.
Todas las detenciones fueron resultado de operativos de inteligencia y vigilancia preventiva desplegados por distintas dependencias policiales durante la jornada electoral.
