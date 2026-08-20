Sindicatos y movimientos sociales marchan al Ministerio de Economía contra el endeudamiento de las familias

Sindicatos y movimientos sociales marchan al Ministerio de Economía

Para quienes marchan a Economía "el endeudamiento de las familias es la otra cara de un modelo que deteriora los salarios y encarece la vida". Ante la baja de ingresos y del consumo, las personas terminarían cayendo en créditos con tasas muy elevadas. Según datos difundidos por los sindicatos, la morosidad de los hogares se quintuplicó en menos de dos años. Pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026.

En un hecho inédito, las tres centrales sindicales realizaron el miércoles en la sede de la CGT una conferencia de prensa conjunta para explicar las razones de la movilización. Distanciadas en otra época, decidieron confluir para reclamarle a un Gobierno que cerró todas las puertas para un diálogo, incluso a los sectores más dialoguistas de la CGT.

Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT explicó por qué marchan hasta el Ministerio de Economía: “cuando la deuda es para poder comer es un problema social, un problema de economía y un problema de gobierno, lo que quiere decir que acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de economía”.

También marcharon empresarios pyme a Casa Rosada

Empresarios y representantes de pequeñas y medianas empresas se movilizaron este mediodía hacia la Casa Rosada para visibilizar la severa crisis que atraviesa el sector productivo, impulsada por la recesión económica, el cierre progresivo de fábricas y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

La convocatoria reunió a referentes de distintos rubros comerciales e industriales, quienes buscaron trasladar su reclamo directamente al Poder Ejecutivo.

Durante la manifestación, los dirigentes alertaron sobre la caída sostenida en las ventas y el impacto que el deterioro del poder adquisitivo genera de forma directa en el comercio minorista e industrial.

"El pyme vive de la gente. Si les va bien, al pyme le va bien. Lamentablemente a la gente le está yendo muy mal", sintetizó uno de los voceros durante la jornada, reflejando el diagnóstico compartido por el sector sobre el freno de la actividad y la imposibilidad de sostener los costos operativos frente al desplome de la demanda interna.

Los manifestantes solicitaron la atención de las autoridades nacionales y la implementación de medidas de alivio fiscal y fomento para evitar que continúe la persiana baja en comercios y talleres de todo el país.