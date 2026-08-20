Familias endeudadas le llevan su reclamo a Luis Caputo que se desentiende del descalabro de su plan económico

Por su parte, el secretario adjunto de de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel, describió un panorama complicado sobre la morosidad familiar: “El tema del endeudamiento tiene varios aspectos, el endeudamiento del país, empeñarnos absolutamente, pero también tiene el problema del endeudamiento de las familias, de diferentes sectores, inclusive del pequeño y mediano empresariado, de las familias, de trabajadores, de clase media, que están endeudadas con los bancos o con las billeteras virtuales”.

Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, reafirmó el análisis de que no es "un tema entre privados": “La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”.