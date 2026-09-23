Sismo de 5,4 grados en La Rioja: dónde fue el epicentro y qué localidades lo sintieron

En tanto, el INPRES indicó una intensidad III en la ciudad de La Rioja, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y Vinchina. Según esta medición, algunas personas en reposo percibieron el sismo.

El movimiento telúrico también fue sentido, aunque de manera más leve, en San José de Jáchal y la ciudad de San Juan, en la provincia de San Juan, y en la ciudad de Córdoba.

Por su profundidad de 143 kilómetros, el sismo tuvo un alcance que permitió que fuera percibido en distintas localidades alejadas del epicentro.