Video: una mujer puso a su hijo a manejar una moto y lo filmó mientras recorría las calles de Berisso
La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que trabaja para determinar quiénes aparecen en las imágenes y aplicar las sanciones correspondientes.
Un imprudente momento ocurrió en la localidad bonaerense de Berisso. Un nene fue filmado mientras manejaba una moto y ahora la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca identificar a sus padres y aplicar las sanciones correspondientes.
La grabación se dio a conocer en las últimas horas. En el video se puede observar al nene conduciendo el vehículo, mientras su madre se encargaba de filmarlo.
Según el portal El Día, la mujer fue identificada como Agustina y registró la situación desde distintos planos mientras viajaba como acompañante y luego publicó las imágenes en sus redes sociales.
El posteo fue acompañado por el hashtag #viralreels, rápidamente se viralizó y generó indignación entre los usuarios.
Tal fue así que posteriormente la publicación fue borrada y no se logró establecer quiénes son los que aparecen en la grabación.
Según informó el medio SM Noticias, ahora las autoridades trabajan para identificar a la mujer. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantaron que ya intervienen para determinar quién es la responsable y aplicar las sanciones correspondientes.
El accionar de la madre constituye una falta grave de responsabilidad y un incumplimiento directo de la normativa vigente, que prohíbe de manera absoluta que menores conduzcan vehículos motorizados en la vía pública.
El traslado de menores en motocicletas
El traslado de menores en moto es un modo de movilidad que implica un riesgo altísimo para la salud, dado que las infancias tienen más probabilidades que los adultos de sufrir consecuencias severas ante la ocurrencia de un hecho vial.
Si bien las sugerencias de los organismos internacionales indican que los menores no deben trasladarse en motocicleta, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 no prohíbe el traslado de este grupo de usuarios/as en dicho vehículo, señalando únicamente que toda persona ocupante del mismo debe contar con su correspondiente casco. Solo algunas jurisdicciones como la provincia de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la ciudad de Posadas (Misiones) lo restringen a través de sus leyes provinciales o locales, tomando como criterio la edad en que conciben que el o la menor alcance una corpulencia suficiente para sujetarse correctamente al vehículo.
El estudio observacional de comportamientos viales que realizó la ANSV en 2018 (9) midió la utilización de casco en conductores/as y ocupantes de vehículos motorizados de 2 ruedas, arrojando como resultado que del total de ocupantes menores de edad de entre 0 y 17 años que circulan en motocicleta en Argentina, sólo el 27,8% lo utiliza. Es decir que 7 de cada 10 menores de 18 años se trasladan en moto sin utilizar el casco de seguridad.
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