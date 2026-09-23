Video: una mujer puso a su hijo a manejar una moto y lo filmó mientras recorría las calles de Berisso

Según informó el medio SM Noticias, ahora las autoridades trabajan para identificar a la mujer. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial adelantaron que ya intervienen para determinar quién es la responsable y aplicar las sanciones correspondientes.

El accionar de la madre constituye una falta grave de responsabilidad y un incumplimiento directo de la normativa vigente, que prohíbe de manera absoluta que menores conduzcan vehículos motorizados en la vía pública.

El traslado de menores en motocicletas

El traslado de menores en moto es un modo de movilidad que implica un riesgo altísimo para la salud, dado que las infancias tienen más probabilidades que los adultos de sufrir consecuencias severas ante la ocurrencia de un hecho vial.

Si bien las sugerencias de los organismos internacionales indican que los menores no deben trasladarse en motocicleta, la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 no prohíbe el traslado de este grupo de usuarios/as en dicho vehículo, señalando únicamente que toda persona ocupante del mismo debe contar con su correspondiente casco. Solo algunas jurisdicciones como la provincia de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o la ciudad de Posadas (Misiones) lo restringen a través de sus leyes provinciales o locales, tomando como criterio la edad en que conciben que el o la menor alcance una corpulencia suficiente para sujetarse correctamente al vehículo.

El estudio observacional de comportamientos viales que realizó la ANSV en 2018 (9) midió la utilización de casco en conductores/as y ocupantes de vehículos motorizados de 2 ruedas, arrojando como resultado que del total de ocupantes menores de edad de entre 0 y 17 años que circulan en motocicleta en Argentina, sólo el 27,8% lo utiliza. Es decir que 7 de cada 10 menores de 18 años se trasladan en moto sin utilizar el casco de seguridad.