Solidaridad en San Luis: buscaban donaciones de 300 litros de leche por mes y consiguieron mil

Este "faro de asistencia" en Merlo demuestra que, incluso cuando los ingresos familiares resultan insuficientes frente al costo de vida, la voluntad colectiva puede ser una luz importantísima.

Cualquier persona puede colaborar con la causa de diversas maneras: se puede donar leche, aportar dinero o ayudando a difundir la iniciativa para que tome mayor visibilidad. Asimismo, está la posibilidad de realizar transferencia al alias CORAZONDELECHE.MERLO.

Por otro lado, existe la posibilidad de comunicarse con la responsable del merendero, María Ester, a los teléfonos 2665-117165 o 2664-648747, en caso de que alguien quiera donar alimentos, ropa o calzado.