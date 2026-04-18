Solidaridad en San Luis: buscaban donaciones de 300 litros de leche por mes y consiguieron mil
En cuestión de días, el Merendero de Corazón no solo alcanzó la meta para asistir a 78 niños, sino que triplicó el objetivo inicial.
En tiempos donde la economía golpea los bolsillos, la solidaridad de los puntanos logró una cifra que emociona: mil litros de leche. El Merendero de Corazón, un espacio que late con fuerza en Villa de Merlo, ubicado en la provincia de San Luis, había lanzado una campaña para cubrir la demanda mensual de los niños que asisten al lugar. La meta era de 330 litros, una cifra que parecía difícil de alcanzar, pero la respuesta de la gente fue un verdadero aluvión de esperanza.
El merendero atiende a 78 niños, entre los cuales hay pequeños con necesidades nutricionales urgentes, como requerimientos de leche deslactosada, suplementos específicos y un niño diagnosticado con talasemia.
Con una inflación que duplicó el costo de los insumos básicos desde diciembre, la familia Altamirano dependía de rifas y del esfuerzo propio para no dejar a ningún chico sin su merienda. La quita de un apoyo que les proveía 100 litros mensuales los había dejado en una situación crítica, pero la comunidad decidió convertirse en el "padrino" que el espacio tanto necesitaba.
Un sueño que crece: el salón propio
Con la tranquilidad de tener la leche asegurada por un tiempo más, el Merendero de Corazón ya pone la mirada en su siguiente gran paso. Actualmente, han iniciado las gestiones para obtener la habilitación que les permita construir un Salón de Usos Múltiples (SUM). El objetivo es dejar de brindar la asistencia de manera semanal para pasar a una contención diaria, que incluya no solo alimentación, sino también talleres de cocina, manualidades y apoyo escolar en un espacio físico adecuado.
Este "faro de asistencia" en Merlo demuestra que, incluso cuando los ingresos familiares resultan insuficientes frente al costo de vida, la voluntad colectiva puede ser una luz importantísima.
Cualquier persona puede colaborar con la causa de diversas maneras: se puede donar leche, aportar dinero o ayudando a difundir la iniciativa para que tome mayor visibilidad. Asimismo, está la posibilidad de realizar transferencia al alias CORAZONDELECHE.MERLO.
Por otro lado, existe la posibilidad de comunicarse con la responsable del merendero, María Ester, a los teléfonos 2665-117165 o 2664-648747, en caso de que alguien quiera donar alimentos, ropa o calzado.
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