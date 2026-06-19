Sorprendente giro en el caso del hombre apuñalado en Balvanera: detuvieron a su hermano
Las cámaras de seguridad revelaron una discusión entre ambos que habría desencadenado en el asesinato a puñaladas.
La investigación por el crimen de un hombre de 38 años, que fue hallado muerto con múltiples puñaladas en el barrio porteño de Balvanera, dio un giro inesperado. Tras analizar imágenes de cámaras de seguridad de la zona, los investigadores detuvieron a su hermano, quien ahora quedó señalado como el principal sospechoso del homicidio.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha y se descubrió cerca de las 4:50, cuando un vecino llamó al 911 alertando sobre la presencia de una persona tendida en la vía pública. Cuando efectivos de la Policía de la Ciudad y personal médico llegaron al lugar, constataron que la víctima presentaba varias puñaladas en el abdomen y ya no tenía signos vitales.
Las primeras tareas periciales permitieron determinar que el hombre, que residía en una pensión ubicada en la misma cuadra y se dedicaba a realizar repartos, se había desplazado tras ser apuñalado. En la escena se encontraron manchas de sangre que se extendían por varios metros, incluso sobre la senda peatonal.
Mientras los peritos trabajaban en el lugar, se presentó un hombre y aseguró ser hermano de la víctima. Ante los efectivos policiales identificó al fallecido y brindó algunos datos personales. Incluso, confesó que ambos habían mantenido una discusión, aunque en ese momento no aportó información relevante sobre las circunstancias que rodearon el crimen.
Sin embargo, el hombre omitió un dato clave: su presunta participación directa en el ataque.
El rumbo de la causa cambió por completo tras el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la cuadra del hecho. De acuerdo con las imágenes obtenidas por los investigadores, minutos antes del ataque, ambos hermanos habían protagonizado una violenta discusión en la esquina, a metros de donde luego apareció el cuerpo.
Según la reconstrucción preliminar, la pelea fue escalando hasta derivar en un enfrentamiento armado que devino en las puñaladas que le provocaron la muerte al hombre de 38 años.
Con esos elementos, las autoridades ordenaron la inmediata detención del hermano de la víctima, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
La causa continúa en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni. Los investigadores buscan ahora determinar con precisión cómo se produjo el ataque y localizar el arma utilizada en el homicidio, un elemento clave para esclarecer el caso.
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