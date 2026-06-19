Sorprendente giro en el caso del hombre apuñalado en Balvanera: detuvieron a su hermano

Sin embargo, el hombre omitió un dato clave: su presunta participación directa en el ataque.

crimen balvanera La víctima vivía en una pensión de la misma cuadra

El rumbo de la causa cambió por completo tras el análisis de las cámaras de seguridad públicas y privadas instaladas en la cuadra del hecho. De acuerdo con las imágenes obtenidas por los investigadores, minutos antes del ataque, ambos hermanos habían protagonizado una violenta discusión en la esquina, a metros de donde luego apareció el cuerpo.

crimen balvanera El homicidio fue investigado por la Policía de la Ciudad

Según la reconstrucción preliminar, la pelea fue escalando hasta derivar en un enfrentamiento armado que devino en las puñaladas que le provocaron la muerte al hombre de 38 años.

Con esos elementos, las autoridades ordenaron la inmediata detención del hermano de la víctima, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La causa continúa en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 34, a cargo del fiscal Juan Pedro Zoni. Los investigadores buscan ahora determinar con precisión cómo se produjo el ataque y localizar el arma utilizada en el homicidio, un elemento clave para esclarecer el caso.