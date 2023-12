Superalimentos: la fruta que mejora el deseo sexual y protege al corazón al mismo tiempo

Los superalimentos no dejan de ganar popularidad por su capacidad de ofrecer múltiples beneficios para el organismo, entre ellos, el gran aporte de vitaminas y minerales. Eso sí, siempre se deben integrar dentro de una dieta variada y equilibrada porque por ellos mismos no hacen milagros. Pero, aunque no los hagan, sí que tienen más nutrientes que otros alimentos y, por eso, nos encontramos con el que tiene más proteína que la carne, con el que aporta más fibra que la avena o, incluso, con el que mejora el deseo sexual.