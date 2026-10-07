Tal como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, llueve en el AMBA: mapa en vivo de las precipitaciones
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de mal clima con intensas lluvias y una máxima de 17 grados en la Ciudad de Buenos Aires.
El clima en la Ciudad de Buenos Aires se presenta sumamente inestable durante este miércoles 7 de octubre y tal como pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada se presenta con lluvias en el AMBA.
Mapa en vivo de las lluvias este miércoles 7 de octubre 2026
Fuertes lluvias en la Ciudad de Buenos Aires: el pronóstico detallado
Además, el organismo oficial prevé una jornada fresca, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 17°C, acompañada por una humedad promedio del 83% y vientos moderados provenientes del sector este y sudeste.
El cronograma de precipitaciones para las próximas horas:
- Mañana: las primeras horas no registrarán lluvias, con una humedad del 83% y vientos de 21 km/h. Sin embargo, hacia la media mañana comenzarán a registrarse fuertes precipitaciones con registros estimados de hasta 24 mm y ráfagas de 24 km/h.
- Tarde: será la franja más complicada del día, ya que continuarán las lluvias intensas con acumulados previstos de 26 mm, acompañadas por vientos constantes de 26 km/h desde el este.
- Noche: las condiciones tenderán a mejorar de forma gradual con lluvias moderadas de 7 mm, humedad en niveles altos y vientos de 20 km/h rotando hacia el sudeste.
Ante este panorama de inestabilidad sostenida, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda extremar las precauciones al circular al aire libre y mantenerse informado mediante los canales oficiales ante la eventual emisión de alertas meteorológicas.
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