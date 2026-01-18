Telekino en vivo: números ganadores de la jugada 2411 del domingo 18 de enero
En minutouno.com los números de todos los sorteos del Telekino, que se juega todos los domingos con pozos espectaculares.
El sorteo 2411 del Telekino, del domingo 18 de enero de 2026 otra vez con súper pozo, haciendo que este juego sea de lo más elegidos por los argentinos.
En minutouno.com podés seguir en vivo los sorteos de los domingos del Telekino, y de todos los juegos, como Loto Plus, Brinco y Quini 6.
Telekino: jugada del domingo 18 de enero
- Tradicional: 1, 5, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
- Ganador con 15 aciertos: Vacante
- ganadores con 14 aciertos: 24 ganadores. Premio: $ 438,014 para cada uno
- ganadores con 13 aciertos: 758 ganadores. Premio: $ 41,862 para cada uno
- ganadores con 12 aciertos: 8383 ganadores. Premio: $ 12,981 para cada uno
- Próximo sorteo: todos los domingos a las 17.15
Requino: números ganadores del 18 de enero
Apenas finalizado el sorteo del Telekino, llega la jugada del Requino.
- Números: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25
- ganadores: un ganador con 15 aciertos. Premio: $ 3,893,464.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario