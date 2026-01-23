Tensión con Bolivia: multan a argentinos por cruzar la frontera sin migración y no podrían volver al país en tres años

Los más de 20 argentinos sancionados expresaron su malestar al asegurar que se trató de una situación excepcional provocada por la crecida del río Bermejo y la decisión de las autoridades de inhabilitar el cruce por medio de chalanas, una forma de atravesar la frontera que es muy utilizada en esa zona pese a tratarse de salidas e ingresos de ambos países de forma ilegal.

El cruce se tuvo que ser inhabilitado tras las intensas lluvias que afectaron el área durante el pasado fin de semana. La abundante caída de agua provocó que el caudal de río se desbordara y se provocaran inundaciones que afectaron incluso a viviendas cercanas Como consecuencia, cientos de personas se vieron afectadas por las fuertes demoras y largas filas generadas en el paso fronterizo.