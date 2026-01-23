Tensión con Bolivia: multan a argentinos por cruzar la frontera sin migración y no podrían volver al país en tres años
Ocurrió en la localidad de Bermejo, luego de que atravesaran el río en chalanas sin pasar por migraciones.
Más de 20 argentinos fueron multados por Migraciones de Bolivia tras haber ingresado a ese país de forma ilegal. En las últimas horas se confirmó que quienes no paguen la multa correspondiente no podrán volver a entrar al país vecino por tres años.
Todo se originó debido a la crecida del río Bermejo registrada en los últimos días, motivo por el cual se mantuvo inhabilitado el cruce por medio de chalanas en la frontera hacia la localidad argentina Aguas Blancas, en Salta. Ante esta situación, decenas de argentinos quedaron varados del lado boliviano y se vieron obligados a retornar a pie por el Puente Internacional.
Las importantes demoras y largas filas que se generaron en el paso fronterizo tenían una explicación: varios argentinos habían cruzado a Bolivia de forma ilegal a través de chalanas - una pequeña embarcación - y motivo por el cual su ingreso al país vecino no figuraba en el sistema de Migraciones boliviano.
La situación escaló cuando las autoridades aduaneras de Bolivia decidieron aplicar sanciones por evasión de frontera. Las multas alcanzan hasta 100 UFV, equivalentes a 300 bolivianos, una suma cercana a los 50.000 pesos argentinos por persona.
Sin embargo, el dato que más indignación generó en los ciudadanos argentinos fue que la Dirección General de Migración de Bolivia confirmó que quienes que no paguen la multa no podrán volver a ingresar a ese país por tres años.
Los más de 20 argentinos sancionados expresaron su malestar al asegurar que se trató de una situación excepcional provocada por la crecida del río Bermejo y la decisión de las autoridades de inhabilitar el cruce por medio de chalanas, una forma de atravesar la frontera que es muy utilizada en esa zona pese a tratarse de salidas e ingresos de ambos países de forma ilegal.
El cruce se tuvo que ser inhabilitado tras las intensas lluvias que afectaron el área durante el pasado fin de semana. La abundante caída de agua provocó que el caudal de río se desbordara y se provocaran inundaciones que afectaron incluso a viviendas cercanas Como consecuencia, cientos de personas se vieron afectadas por las fuertes demoras y largas filas generadas en el paso fronterizo.
