Una persona resultó herida en un triple choque en el que una camioneta se incrustó en un bar de la 9 de Julio
El accidente se produjo durante la mañana, lo que complicó aún más el tránsito en la Ciudad de Buenos Aires, que ya estaba afectado por otro choque.
Una persona resultó herida como consecuencia de un choque triple ocurrido este lunes por la mañana en Carlos Pellegrini y Córdoba, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Fue el segundo accidente de la jornada, que empezó con un colectivo en llamas en el barrio porteño de Villa Ortúzar, y el tercer choque con heridos.
El accidente de Carlos Pelegrini y Córdoba se registró entre una camioneta Honda CRV, un taxi y una moto que llevaba a dos personas, una de las cuales terminó internada en el Hospital Argerich por politraumatismo.
Personal del SAME y de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad, en Retiro, asistieron a las víctimas, incluida la de mayor gravedad, y luego se pudo determinar que el accidente fue provocado por la persona que conducía la camioneta, que perdió el control y chocó contra el taxi, que a su vez impactó contra la moto.
La camioneta quedó incrustada en la vidriera de un bar, pero afortunadamente persona al volante no precisó asistencia médica.
La mañana del lunes arrancó con un impactante incendio que sorprendió a los vecinos de Villa Ortúzar durante la madrugada, cuando un colectivo de la línea 140 quedó completamente envuelto en llamas mientras circulaba con pasajeros a bordo.
El episodio ocurrió en la intersección de la Avenida Álvarez Thomas y Tronador, donde el SAME desplegó un operativo en conjunto con la Policía de la Ciudad.
Por el momento sólo se sabe que el fuego se habría originado en la parte trasera del colectivo -es decir, en el motor-, aunque aún se desconocen las causas exactas que lo provocaron.
Con el paso de las horas se registró otro accidente de tránsito donde una persona resultó herida al chocar un colectivo de la línea 59 con una moto.
Ese episodio ocurrió sobre la avenida Cabildo y Echeverría, en Belgrano, y el conductor de la moto quedó internado por politraumatismosen el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.
