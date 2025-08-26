Una persona resultó herida en un triple choque en el que una camioneta se incrustó en un bar de la 9 de Julio

El episodio ocurrió en la intersección de la Avenida Álvarez Thomas y Tronador, donde el SAME desplegó un operativo en conjunto con la Policía de la Ciudad.

Por el momento sólo se sabe que el fuego se habría originado en la parte trasera del colectivo -es decir, en el motor-, aunque aún se desconocen las causas exactas que lo provocaron.

Con el paso de las horas se registró otro accidente de tránsito donde una persona resultó herida al chocar un colectivo de la línea 59 con una moto.

Ese episodio ocurrió sobre la avenida Cabildo y Echeverría, en Belgrano, y el conductor de la moto quedó internado por politraumatismosen el Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires.