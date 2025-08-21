Tensión frente al Congreso: Gendarmería avanza sobre manifestantes mientras el Senado debate
Mientras la Cámara alta debate la emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, las fuerzas de seguridad nuevamente tienen un rol protagónico.
Mientras en la Cámara de Senadores se lleva a cabo una sesión que apunta al debate de la Ley de Financiamiento Universitario, la emergencia en el Hospital Garrahan y otras cuestiones, las afueras del Congreso tienen, nuevamente, a las fuerzas de seguridad como protagonistas.
En esta oportunidad, Gendarmería avanzó sobre los manifestantes, en el afán de liberar la Avenida Yrigoyen, dado que un gran número de trabajadores pertenecientes a diferentes gremios se acercaron a protestar, tal como este miércoles lo hicieron los jubilados y aquellos afectados por el veto a la Emergencia en Discapacidad.
También, la Prefectura y la Policía Federal se sumaron al protocolo anti-piquetes con el fin de despejar la zona.
La sesión de este jueves en el Senado: los detalles
Tras la maratónica sesión en la Cámara de Diputados, donde se rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad y se mantuvo el veto de Javier Milei al aumento de jubilaciones, el Senado se reunió este jueves.
La agenda de la sesión, encabezada por Victoria Villarruel, incluye el debate sobre la emergencia en salud pediátrica y la ley de Financiamiento Universitario. También se discutirán los decretos del Poder Ejecutivo que afectan a instituciones como el INTA y Vialidad Nacional.
Se prevé que las primeras resoluciones se den a conocer a lo largo de la tarde. El debate promete ser complejo, ya que, para su aprobación definitiva, se requiere el respaldo de dos tercios de los legisladores, debido a que no han transcurrido los siete días desde que los proyectos fueron dictaminados.
