Comunicado de Trenes Argentinos por la Línea Sarmiento: qué pasa con el ramal Once-Moreno
La empresa dio a conocer novedades sobre el concurrido ramal de trenes.
Trenes Argentinos comunica que el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento circulará limitado entre Liniers y Moreno el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, sin llegar a la cabecera de Once. La afectación se produce por trabajos de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y la construcción de cruces a distinto nivel por parte de AUSA.
Las tareas de señalización incluyen: el recambio de los aparatos de vía (AdVs) 10 y 11 de Caballito y forman parte de la obra de renovación del sistema de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura y que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.
Por la característica de las obras será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la circulación de formaciones en el tramo compendio entre la terminal porteña de Once y Liniers. Los servicios diésel funcionarán con sus cronogramas habituales.
Además, durante el fin de semana, AUSA continuará con la construcción de los pasos bajo nivel de la calle Lorca -trabajos de excavación- en Caballito y el cruce de Irigoyen -colocación de tableros de vías generales 1 y 2 y renovación de vías con durmientes de hormigón- en la localidad de Villa Luro.
Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables.
El Tren Sarmiento interrumpió el ramal Moreno-Mercedes por el incendio en Francisco Álvarez
Trenes Argentinos interrumpió este jueves el ramal Moreno- Mercedes del Tren Sarmiento para facilitar el trabajo de los bomberos sobre la zona de vías por el incendio en un depósito de pinturas en Francisco Álvarez.
La medida se tomó hacia las 11.20 y no se informó hasta cuándo el servicio permanecerá interrumpido.
Defensa Civil repartió barbijos a vecinos de Francisco Álvarez por el incendio de un depósito de pinturas
Un incendio de grandes proporciones se desató en una fábrica de pinturas situada en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno. El siniestro provocó una gigantesca nube de humo negro que rápidamente tomó dimensiones alarmantes debido a la presencia de materiales altamente inflamables y potencialmente tóxicos para la salud. Hay al menos cien evacuados.
El fuego comenzó alrededor de las 9 de este jueves en el polo industrial Fademac, ubicado en la intersección de avenida San Martín y Chilecito. Hasta el momento se informó la evacuación de todos los trabajadores del predio, así como también de los vecinos de la zona tras confirmarse que el humo del incendio era sumamente tóxico.
“Es un humo muy toxico”, confirmó personal de Defensa Civil al cronista de C5N que trabajaba en el lugar del hecho. En las imágenes podían observarse las “lenguas de fuego” del incendio y escucharse estallidos constantes provenientes de los materiales del interior de la fábrica.
El siniestro se originó principalmente en un depósito vinculado a la fabricación de pinturas, donde se almacenaban solventes, resinas, pigmentos y aditivos. Estos componentes, al entrar en combustión, liberan gases sumamente tóxicos que pueden provocar diversas afecciones, especialmente en las vías respiratorias. Como consecuencia, una densa nube de humo negro comenzó a expandirse por la zona, generando preocupación entre los vecinos y obligando a activar un amplio operativo de emergencia.
Personal de Defensa Civil informó: “Hay peligro de explosión. Hay una red de gas con tubos que pueden explotar, corren peligro. El perímetro de evacuación es de aproximadamente 400 metros a la redonda, pero hay gente que no quiere salir de sus hogares”.
La columna de humo, espesa y oscura, podía observarse a más de cinco kilómetros de distancia. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos, que incluso solicitaron refuerzos para intentar controlar las llamas.
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