Tenso episodio en Caballito: una mujer amenazó con tirarse de un décimo piso y fue rescatada

La mujer fue rescatada tras amenazar con suicidarse en Caballito

El operativo se extendió durante varios minutos hasta que finalmente los especialistas lograron acercarse y ponerla a salvo. La mujer desistió de su intención y pudo ser retirada de la zona de riesgo sin sufrir heridas por una caída. Luego del rescate, personal del SAME la asistió y dispuso su traslado al Hospital Durand, donde quedó bajo atención médica con diagnóstico de "intento de suicidio".

El dramático episodio generó preocupación entre los vecinos y obligó a montar un amplio operativo de seguridad en la zona. La rápida intervención de los equipos especializados permitió evitar que la situación terminara en una tragedia.