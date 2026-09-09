Tenso episodio en Caballito: una mujer amenazó con tirarse de un décimo piso y fue rescatada
La mujer permanecía sentada en la cornisa de un edificio y se negaba a bajar. La Policía, Bomberos y el Grupo Especial de Rescate desplegaron un gran operativo.
Momentos de máxima tensión se vivieron este miércoles en el barrio porteño de Caballito, donde una mujer amenazó con arrojarse desde la terraza de un edificio de diez pisos y fue rescatada por efectivos de la Policía de la Ciudad.
El episodio ocurrió durante la tarde y provocó un importante despliegue de los equipos de emergencia, de acuerdo al material compartido por el periodista Diego Gabriele (C5N) en sus redes sociales.
La mujer permanecía sentada sobre la cornisa de la terraza, en una situación de extrema vulnerabilidad, mientras los efectivos intentaban convencerla de que desistiera.
Ante la gravedad del escenario, además de los policías intervinieron Bomberos de la Ciudad y agentes del Grupo Especial de Rescate (GER). Una psicóloga comenzó a dialogar con la mujer para intentar contenerla y persuadirla de abandonar el lugar.
En paralelo, los rescatistas prepararon distintos sistemas de seguridad sobre la terraza y desplegaron un colchón de salvamento en la calle, ante la posibilidad de que la mujer se arrojara.
La mujer fue rescatada tras amenazar con suicidarse en Caballito
El operativo se extendió durante varios minutos hasta que finalmente los especialistas lograron acercarse y ponerla a salvo. La mujer desistió de su intención y pudo ser retirada de la zona de riesgo sin sufrir heridas por una caída. Luego del rescate, personal del SAME la asistió y dispuso su traslado al Hospital Durand, donde quedó bajo atención médica con diagnóstico de "intento de suicidio".
El dramático episodio generó preocupación entre los vecinos y obligó a montar un amplio operativo de seguridad en la zona. La rápida intervención de los equipos especializados permitió evitar que la situación terminara en una tragedia.
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