Test viral: desafiá tu agilidad y encontrá el error en pocos segundos

En esta prueba, te presentamos una escena familiar: una celebración de cumpleaños con globos, torta y alegría. Pero hay un detalle que no encaja con la lógica. Solo tenés 6 segundos para encontrarlo, así que prestá mucha atención y usá todo tu sentido de la observación. Si no lo conseguís, no te preocupes, más adelante te damos la solución para que puedas seguir entrenando tu mente.