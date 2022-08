Qué ves: el test viral que revela si sos una persona comprensiva

test

Gato

Si lo primero que viste fue un gato, podrías ser alguien que se destaca por su amabilidad y generosidad. Te gusta sorprenderte y por ello, no te anticipás a lo que pueda ocurrir.

Sos una persona sumamente bondadosa con todo el que se cruza en tu camino. No te gusta guardar rencor y perdonás con mucha facilidad. Tu familia ocupa un lugar de privilegio en tu vida y nunca tomás una decisión sin consultarles antes a tus seres más queridos. Detestás discutir y solo lo hacés cuando lo considerás sumamente necesario.

Hombre

Si lo primero que viste fue la cabeza de una persona, podrías ser alguien comprensivo. Siempre estás buscando ponerte en el lugar de los demás e intentas no prejuzgar a la gente.

Preferís primero conocer y después armar una opinión con fundamento sobre el otro. Rara vez te equivocás cuando creés que alguien te está mintiendo, tenés una especie de sexto sentido para descubrirlo.

Sin embargo, hasta no tener un hecho que demuestre lo que presumíses, no aseguráss nada. Detestas las manipulaciones y las falsedades. No te gusta llamar la atención ni alardear de tus conocimientos.