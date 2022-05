Difunden en redes foto que confirma la versión de la madre de la delivery atropellada en Palermo

accidente martin tetaz

Sin embargo, esta versión contrasta con el parte difundido horas después por la Policía de la Ciudad, que indica que el accidente ocurrió pasadas la una de la madrugada en Avenida Las Heras y Billinghurst, y que señaló que el responsable fue Rinaldi con su propio auto, que tiene comandos especiales para personas con discapacidad.

Horas después, difundieron en redes sociales una foto donde se ve a Tetaz cerca del auto del accidente y con una botella de agua en la mano, lo cual concuerda con la versión del novio de la joven.

El descargo de Martín Tetaz

"Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)", publicó Tetaz en su cuenta de Twitter.

El diputado contó que había cenado con Rinaldi en Pizza Cero. Tras el choque, y luego de dar aviso al 911, Rinaldi lo llamó para contarle lo ocurrido y para pedirle que se acerque a asistirlo a él y a la víctima. "Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios.Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena", agregó Tetaz en su publicación.

Embed Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venia en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra pic.twitter.com/IqfNGLbVBH — Martin Tetaz (@martintetaz) May 13, 2022

"Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales", completó el diputado.