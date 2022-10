Teto Medina con Jorge Rial: "Siempre fui un boludón"

"Soy operador socioterapeutico especialista en adicciones ", aclaró Medina, lo que explica su rol en "La razón de vivir" y otras comunidades. "Tengo mi título, pero, ¿qué voy a hacer en una comunidad? No voy a ir de operador, voy a vivir en mi casa. ¿Qué hago? Compartir mi experiencia", subrayó.

La aparición del reconocido Teto Medina en las instalaciones de una comunidad terapéutica de Del Viso o Berazategui, por ejemplo, llamaba la atención de los asistentes a sus charlas y el mediático explicó que las selfies que le pedían al final del encuentro lo inspiraron para expandir su rol.

"Hago una charla en un lugar, y claro, terminaba la charla y todos (pedían) foto con el Teto. Y ahí es lo que yo de una manera hago... Tengo Tik Tok, tengo Instagram, tengo fotos con los pibes... Esos chicos están en recuperación y no tienen vergüenza. La recuperación daba vergüenza. Yo tenía dos opciones: o yo iba escondido, negando, o me hago cargo y les explico a estos pibes que hay que ir para adelante y no hay que tener vergüenza", reveló.

"Las madres (de personas con adicciones) decían 'el nene está estudiando en Buienos Aires' y desde la vergüenza el chico no se recupera. Empecé a armar grupos hace dos años y pico en muchas comunidades. Yo visibilizo", sintetizó el mediático.

En referencia al estado de quienes vivían en la comunidad "La razón de vivir" en Berazategui, provincia de Buenos Aires, que es investigada por reducción a la servidumbre y explotación laboral de sus clientes, Teto Medina aseguró que "los chicos comían bien".