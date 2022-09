Las charlas motivacionales que el Teto Medina daba en centros de rehabilitación de drogas

teto medina adiccion a las drogas

“Es una sensación muy linda la que estoy viviendo con respecto a la recuperación. He aprendido un montón de mí. Muchas veces la vida nos sorprende y a mí me sorprendió desde el punto de vista personal”, expresó el ex Videomatch.

El Teto se presentaba como "operador socioterapéutico especialista en adicciones". "Trabajo en comunidades terapéuticas con chicos que tienen adicciones. Doy mi testimonio y por otro lado, les contamos sobre la problemática del tema. Les damos nuestros tips para superar el conflicto", aseguraba.

Asimismo, en aquella entrevista valoró su trabajo: "Alguien dijo que lo que yo hago es recuperación. Yo no salvo a nadie, me recupero yo ayudando a otros. Estoy liviano, estoy feliz. Espero encontrarme a mis amigos. Cuando coordino grupos me encanta, porque es traer gente para que venga a decir ´yo me equivoqué y no pude con el dolor`".

En cuanto a cómo era su día a día, en ese entonces contó: “Todas las mañanas salgo a caminar dos horas, tengo una vida sana, en sobriedad, sin tristeza. Lo recuerdo a mi padre con mucho amor. Siento que todo esto que me está pasando Dios lo eligió para mí, transité todo lo que transité para llegar hasta acá. Porque yo la pasé muy mal, sufrí un montón y no tengo vergüenza en decirlo. Lloré mucho, pero hoy soy feliz”.

Las charlas motivaciones que el Teto Medina daba en centros de rehabilitación de drogas

Por su parte, el periodista Juan Etchegoyen compartió en sus redes sociales material exclusivo sobre las conversaciones que mantenía el conductor con las personas internadas.

charlas terapueticas teto