En diálogo con Jorge Rial, la abogada de Thelma Fardin adelantó que Juan Darthés podría ser condenado

“Darthés no respondió nuestras preguntas, si las del fiscal. Ejerció su derecho constitucional de no autoincriminarse. Declaró lo que quería declarar y no nos dio espacio para responder sus preguntas. Desde el punto de vista objetivo, de un análisis muy técnico y frío de lo que fue las declaraciones de lo que tenemos como calidad de prueba, estamos muy optimistas con relación a una sentencia de condena. Uno no sabe lo que pasa por la cabeza del juez, pero desde el punto de vista objetivo, la evidencia es muy fuerte”, aseveró a Jorge Rial.

Habla la abogada de Thelma Fardín, Carla Junqueira: "Desde el punto de vista objetivo, estamos muy optimistas con relación a una sentencia de condena".



