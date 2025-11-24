Tigre: reunión familiar terminó a los balazos y con un nene gravemente herido
El chico se hallaba jugando en el patio de la casa cuando su familia dirimía diferencias mediante una terrible balacera que terminó cuando se dieron cuenta que la única víctima era el inocente nene de apenas 7 años.
Un chico de 7 de años resultó gravemente herido en medio de una discusión familiar que derivó en un tiroteo dentro de la vivienda donde se encontraba el grupo familiar, entre quienes había varios menores.
Puntualmente, el violento hecho ocurrió en la noche del viernes último en la casa ubicada en la esquina de las calles Dorrego y Quintana, en el barrio conocido como El Trapito de la localidad de Ricardo Rojas, en partido de Tigre, zona norte del Gran Buenos Aires.
Fue allí que se inició una discusión intrafamiliar en la cual fueron protagonistas, de un lado, los allegados a la madre del nene y, del otro, los del padrastro; trifulca que en poco tiempo se convirtió en una balacera.
En ese marco, el nene de 7 años, que se encontraba en el patio de la casa donde se desarrollaba el drama familiar, resultó herido de gravedad, ya que una bala de arma de fuego le impactó en el tórax.
El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil Dr. Florencio Escardó de Tigre, adonde recibió las primeras atenciones y fue intervenido quirúrgicamente; pero debido a la gravedad de su estado fue derivado al Hospital Posadas, donde permanece internado en estado reservado.
Una tía detenida y dos prófugos
Por el hecho, poco después fue detenida una tía del menor, identificada como Ayelén Brisa Anríquez, quien habría sido la primera en sacar un arma de fuego para efectuar varios disparos contra la familia del padrastro del menor.
Además, la mujer habría sacado otras armas para dar a los de su “bando”, desatándose la infernal balacera. Uno de esos tiros habría sido el que impactó en el propio sobrino de Anríquez, quien se encuentra a disposición de la Justicia.
Tras el tiroteo, la Policía Bonaerense realizó numerosos allanamientos en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense para dar con los sospechosos identificados luego de la recolección de testimonios, el análisis del material fílmico y las tareas de campo.
Los investigadores lograron identificar a otras dos personas como autoras de los disparos: Alexis Almada, alias “Tom”, y otro apellidado Vieytes, alias “Peroti”, que permanecen prófugos, según precisaron fuentes de la UFI de Benavídez, que investiga el caso.
