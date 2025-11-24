Tigre: reunión familiar terminó a los balazos y con un nene gravemente herido

Una tía detenida y dos prófugos

Por el hecho, poco después fue detenida una tía del menor, identificada como Ayelén Brisa Anríquez, quien habría sido la primera en sacar un arma de fuego para efectuar varios disparos contra la familia del padrastro del menor.

Además, la mujer habría sacado otras armas para dar a los de su “bando”, desatándose la infernal balacera. Uno de esos tiros habría sido el que impactó en el propio sobrino de Anríquez, quien se encuentra a disposición de la Justicia.

mapa lugar victima nene tigre El lugar donde ocurrió el terrible hecho.

Tras el tiroteo, la Policía Bonaerense realizó numerosos allanamientos en distintos puntos de la zona norte del conurbano bonaerense para dar con los sospechosos identificados luego de la recolección de testimonios, el análisis del material fílmico y las tareas de campo.

Los investigadores lograron identificar a otras dos personas como autoras de los disparos: Alexis Almada, alias “Tom”, y otro apellidado Vieytes, alias “Peroti”, que permanecen prófugos, según precisaron fuentes de la UFI de Benavídez, que investiga el caso.