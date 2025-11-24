Alerta del Ministerio de Salud por posibles contagios de sarampión en distintos puntos del país

Empresa Autobuses Quirquincho SRL

Origen: Santa Cruz de las Sierras, Bolivia – jueves 13 de noviembre de 2025.

Parador Mosconi, Salta – jueves 14 de noviembre (almuerzo).

Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero – jueves 14 de noviembre (cena).

Parador San Nicolás, Buenos Aires – viernes 15 de noviembre (mañana).

Descenso en la estación de ómnibus de Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 12:30.

Fin de recorrido en la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 13:00.

Empresa Balut Hermanos SRL

Origen: Terminal de Salvador Mazza, Salta – jueves 14 de noviembre de 2025, 11:45.

Parador en Pinto, Santiago del Estero – viernes 15 de noviembre (mañana).

Parador en Totoras, Santa Fe – viernes 15 de noviembre (mediodía).

Puntos de ascenso y descenso identificados por este trayecto:

Provincia de Jujuy:

Terminal Salvador Mazza

Terminal de Tartagal

Terminal de Orán

Yuto

Caimancito Pueblo

Calilegua Pueblo

Terminal Libertador General San Martín

Fraile Pintado

Chalican Pueblo

Terminal San Pedro de Jujuy

Terminal San Salvador de Jujuy

Terminal de Palpalá

Terminal de Perico

Provincia de Salta:

Terminal de General Güemes

Terminal de Metán

Provincia de Tucumán:

Terminal de San Miguel de Tucumán

Provincia de Santiago del Estero:

Terminal Termas de Río Hondo

Terminal de Santiago del Estero

Parador Pinto

Provincia de Santa Fe:

Terminal de Rafaela

Terminal de Rosario

Provincia de Buenos Aires:

Parada en San Pedro

Terminal de Campana

Parada en ruta sobre Escobar

Terminal El Motivo en Pacheco

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Terminal de Liniers

Terminal Dellepiane

Terminal Retiro

Empresa San José SRL

Origen: Terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 21:40.

Paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación (Entre Ríos; llegada el 16 de noviembre).

Sarampión

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades, en los cuales puede causar graves complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso causar la muerte.

Se transmite mediante gotas de aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada y el virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por dos horas.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), América informó un aumento en los casos confirmados de sarampión, con brotes destacados en México, Canadá, Brasil, Paraguay, Perú, Argentina y Bolivia, de donde viajaba la familia uruguaya. En nuestro país se confirmaron hasta ahora y en lo que va del año 35 casos. El 71% de los confirmados en el continente no estaban vacunados.