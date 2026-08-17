Tiraron 30 camiones de pulpa de café en el sur del país y 2 años después había árboles en el 80% del terreno

Bloqueo de especies invasoras: La densa capa de materia orgánica actuó como una barrera natural que impidió la proliferación de pastos no nativos que asfixiaban el terreno.

La densa capa de materia orgánica actuó como una barrera natural que impidió la proliferación de pastos no nativos que asfixiaban el terreno. Aporte nutricional: A medida que el residuo comenzó a descomponerse, liberó nutrientes esenciales, registrando mejoras sustanciales en los niveles de carbono, nitrógeno y fósforo del suelo.

Los resultados a los dos años: de pastizales a un bosque joven

Las diferencias visuales y biológicas entre ambas parcelas al cabo de veinticuatro meses resultaron concluyentes. Mientras que el sector sin intervención continuaba dominado por pastizales, la parcela tratada con pulpa de café alcanzó una cobertura de dosel forestal superior al 80% (frente al 20% del área testigo).

Asimismo, la altura promedio de la vegetación en la zona abonada fue cuatro veces mayor, consolidando un bosque joven de aproximadamente cuatro metros de altura. Pese al éxito de la prueba piloto, los científicos destacaron que, si bien el método demuestra el potencial de ciertos residuos agrícolas para transformar pasivos ambientales en herramientas de restauración ecológica, aún se requieren nuevas investigaciones a mayor escala para validar su aplicación en diferentes ecosistemas.