México: asesinaron a tiros a un peluquero argentino en un bar de Tulum
Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años, fue baleado en la previa de un festival de música electrónica en Tulum. La familia está recaudando jóvenes para repatriar el cuerpo.
Jonatan Emanuel Minucci, un peluquero argentino de 37 años que residía desde hacía algunos meses en México, murió tras resultar herido en un tiroteo ocurrido en un bar de la ciudad de Tulum.
El violento episodio se produjo en la previa de un festival de música electrónica que iba a realizarse en el cenote Vésica. Los atacantes llegaron al lugar en moto y abrieron fuego contra trabajadores vinculados al evento, lo que generó pánico entre las personas presentes.
Testigos indicaron que se escucharon al menos ocho disparos de un arma calibre 9 milímetros, lo que dejó el saldo de tres personas heridas, entre ellas Minucci. De acuerdo con los primeros reportes, dos de los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital General IMSS-Bienestar de Playa del Carmen, mientras que el tercero recibió atención médica en el lugar.
Según trascendió, el peluquero argentino sufrió múltiples impactos de bala en el cuello, el rostro, los brazos y el pecho. Permaneció internado en estado grave y, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas más tarde.
En el mismo ataque también resultaron heridos Deyran de Jesús "N", de 30 años, y Saúl "N", de 34 años, un empleado federal con residencia en la Ciudad de México, quienes permanecen bajo observación médica.
Ante esta situación, el Consulado argentino en México fue notificado del hecho y comenzó las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo y la asistencia a la familia.
A través de un comunicado, los familiares de Jonathan Minucci pidieron ayuda para afrontar los costos del traslado: "La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño", expresaron, y compartieron un alias: JONA.REGRESO.ARG (CVU: 0000003100041824436446, titular Jaquelina Estefanía Minucci).
El peluquero era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum en noviembre de 2025 con la intención de trabajar durante la temporada turística y ahorrar dinero. Tenía previsto regresar a la Argentina en febrero, ya que estaba por convertirse en padre.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron si lograron detener a los responsables ni brindaron detalles sobre el móvil del ataque. Se trata del segundo hecho violento vinculado a eventos turísticos en menos de 48 horas en la región, lo que volvió a encender las alertas sobre la seguridad en zonas de alta afluencia de visitantes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario