México: asesinaron a tiros a un peluquero argentino en un bar de Tulum

Jonatan Emanuel Minucci

Ante esta situación, el Consulado argentino en México fue notificado del hecho y comenzó las gestiones correspondientes para la repatriación del cuerpo y la asistencia a la familia.

A través de un comunicado, los familiares de Jonathan Minucci pidieron ayuda para afrontar los costos del traslado: "La logística es muy costosa y nos excede. Necesitamos de la ayuda de todos ustedes: amigos, conocidos, clientes y cada persona donde seguramente mi hermano dejó una huella de cariño", expresaron, y compartieron un alias: JONA.REGRESO.ARG (CVU: 0000003100041824436446, titular Jaquelina Estefanía Minucci).

El peluquero era oriundo de Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, y se había mudado a Tulum en noviembre de 2025 con la intención de trabajar durante la temporada turística y ahorrar dinero. Tenía previsto regresar a la Argentina en febrero, ya que estaba por convertirse en padre.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no informaron si lograron detener a los responsables ni brindaron detalles sobre el móvil del ataque. Se trata del segundo hecho violento vinculado a eventos turísticos en menos de 48 horas en la región, lo que volvió a encender las alertas sobre la seguridad en zonas de alta afluencia de visitantes.