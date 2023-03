Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos en siete provincias

Para todas las áreas se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Frente a este panorama, el SMN recomendó: No sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para la costa de Chubut y Santa Cruz se aguardan vientos del sector oeste con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El SMN recomendó a los pobladores de las zonas afectadas por la alerta que eviten actividades al aire libre y aseguren los elementos que puedan volarse.