La anécdota escatológica de Germán Beder

“Consumí fernet de tercera línea durante mucho tiempo. Una vez lo consumí a la noche, al otro día consumí una taza gigante de Nesquik, me fui al trabajo y bueno, pasó lo que tenía que pasar camino al trabajo. Me bajé en Carlos Gardel e intento llegar al Abasto. Una palidez total y le pregunto al guardia ‘señor, ¿dónde está el baño?’ y me dice ‘tenés que dar toda la vuelta’. Y dije no, no llego. Y no llegué. Me cagué encima. Voy al baño, intento resolver la situación. También analizo la posibilidad de comprarme un calzoncillo pero estaba totalmente oloroso. Llamo al trabajo y digo que no puedo ir porque tengo un problema personal y me vuelvo a mi casa”.