Planeaban ataques a escuelas con ChatGPT, los descubrió el FBI y hallaron simbología nazi en su casa

Junto a los apuntes, las fuerzas de seguridad incautaron un ejemplar del libro El tren de la muerte adornado con el águila y la esvástica nazi, diez armas cortopunzantes (machetes y facas), un bidón de combustible, dispositivos electrónicos y más de tres millones de pesos en efectivo. Aunque no se hallaron armas de fuego en el inmueble, la peligrosidad del plan motivó que la Justicia dictara el arresto domiciliario por 30 días con consigna permanente de Gendarmería, mientras se realizan pericias psiquiátricas y se peritan los teléfonos y computadoras secuestrados.