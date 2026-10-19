Planeaban ataques a escuelas con ChatGPT, los descubrió el FBI y hallaron simbología nazi en su casa
Una investigación desarticuló el plan de dos jóvenes de 19 y 22 años en Sáenz Peña. En el allanamiento secuestraron agendas con mapas, armas blancas y propaganda del Tercer Reich.
Un operativo de las fuerzas federales en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, destapó un caso de extrema gravedad que mantiene en vilo a toda la provincia. Dos hermanos de 19 y 22 años fueron detenidos e imputados tras descubrirse que diseñaban un plan para perpetrar atentados armados contra establecimientos educativos. La investigación se activó a partir de una alerta del FBI, que detectó consultas sistemáticas realizadas a la plataforma ChatGPT sobre cómo ejecutar ataques a colegios.
La causa, a cargo del fiscal federal Carlos Amad, derivó en un rápido allanamiento realizado por la Gendarmería Nacional en la vivienda donde los sospechosos convivían con su madre. En el lugar, las autoridades no solo confirmaron las sospechas tecnológicas, sino que encontraron un escalofriante arsenal de material ideológico y logístico: agendas con anotaciones minuciosas, armas blancas caseras y diversa literatura con simbología nazi.
Mapas de colegios, agendas de escape y arresto bajo custodia
El hallazgo más preocupante para la Justicia estuvo en las agendas manuscritas de los sospechosos. En ellas figuraban coordenadas geográficas precisas que, al ser constatadas sobre el terreno, correspondían a un colegio secundario y a un jardín de infantes de Sáenz Peña, además de un tercer establecimiento en Corrientes. En los cuadernos también detallaban rutas de escape, métodos para incendiar zonas, el funcionamiento de pistolas Beretta 92 y el listado de personas a las que planeaban atacar.
Junto a los apuntes, las fuerzas de seguridad incautaron un ejemplar del libro El tren de la muerte adornado con el águila y la esvástica nazi, diez armas cortopunzantes (machetes y facas), un bidón de combustible, dispositivos electrónicos y más de tres millones de pesos en efectivo. Aunque no se hallaron armas de fuego en el inmueble, la peligrosidad del plan motivó que la Justicia dictara el arresto domiciliario por 30 días con consigna permanente de Gendarmería, mientras se realizan pericias psiquiátricas y se peritan los teléfonos y computadoras secuestrados.
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