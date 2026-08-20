Tragedia en Flores: una mujer murió tras ser arrollada por una formación del tren Sarmiento

Mientras tanto, Trenes Argentinos informó a través de la cuenta oficial del Tren Sarmiento que para las 16 de este jueves el servicio "circula con demoras tras colisión en Flores", aunque en cierto momento de la tarde se volvió a habilitar el paso del tránsito.

Colisión en el tren Sarmiento

Apenas un mes atrás el tren Sarmiento había tenido otro episodio de demoras en su servicio cuando una formación arrolló a una persona en la estación de Merlo, provincia de Buenos Aires.

El accidente se registró antes de las 7 de la mañana del 23 de julio en inmediaciones de la estación Merlo del ramal Once - Moreno, por lo que el servicio circuló de forma reducida entre las estaciones Once y Castelar durante unos minutos.