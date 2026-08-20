Tragedia en Flores: una mujer murió tras ser arrollada por una formación del tren Sarmiento
La Policía porteña investiga el caso, mientras que el servicio estuvo limitado entre Moreno y Liniers, dejando brevemente aislada a la estación de Once.
Una mujer de 35 años murió este jueves tras ser arrollada por una formación del tren Sarmiento cerca de la estación de Flores, en la Ciudad de Buenos Aires. Por el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima, pero se sabe que quedó debajo de un vagón.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a investigar el caso, por lo que a partir de las 14.15 el servicio circuló limitado entre Moreno y Liniers, lo que implicó un cambio de planes para pasajeros que quisieran viajar desde la terminal en Once.
El episodio ocurrió durante la hora de la siesta, cuando la víctima circulaba en bicicleta por la calle e intentó cruzar la vía a la altura del paso a nivel Granaderos.
Fuentes del SAME constantaron que murió casi en el acto, pero su cuerpo quedó atrapado debajo de la formación del tren y sufrió la amputación de ambas piernas en el accidente.
Las mismas fuentes detallaron que la mujer falleció como consecuencia de sus heridas. Todavía no está esclarecido el caso, pero la hipótesis más evidente es la de un accidente.
Mientras tanto, Trenes Argentinos informó a través de la cuenta oficial del Tren Sarmiento que para las 16 de este jueves el servicio "circula con demoras tras colisión en Flores", aunque en cierto momento de la tarde se volvió a habilitar el paso del tránsito.
Colisión en el tren Sarmiento
Apenas un mes atrás el tren Sarmiento había tenido otro episodio de demoras en su servicio cuando una formación arrolló a una persona en la estación de Merlo, provincia de Buenos Aires.
El accidente se registró antes de las 7 de la mañana del 23 de julio en inmediaciones de la estación Merlo del ramal Once - Moreno, por lo que el servicio circuló de forma reducida entre las estaciones Once y Castelar durante unos minutos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario