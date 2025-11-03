Tragedia en la General Paz: un muerto tras el choque entre un auto y una moto
El fatal accidente ocurrió a la altura del Dot Baires Shopping, sentido al Río de la Plata. La víctima falleció en el lugar por el fuerte impacto.
Un joven murió en un fatal accidente de tránsito este lunes por la mañana, luego de que la moto en la que se desplazaba impactara contra un auto sobre la avenida General Paz, a la altura del Dot Baires Shopping, en sentido hacia el Río de la Plata. En el lugar trabajaron de inmediato personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), efectivos de la Policía de la Ciudad y agentes de la División Científica, quienes realizaron las primeras pericias tras el trágico siniestro.
El choque fatal se registró poco después de las 9 y, según los primeros datos que trascendieron involucró a una moto marca Bajaj y a un auto Ford EcoSport. Varios videos tomados en el lugar del hecho daban cuenta de la brutalidad de impacto, con la moto completamente destruida y dada vuelta sobre sobre la traza principal de la avenida General Paz.
Los servicios de emergencia fueron alertados de inmediato sobre la colisión, lo que motivo en el desplazamiento de dos ambulancias y un helicóptero del SAME, así como también de los efectivos de la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad.
Al llegar al sitio del choque, los médicos constataron el fallecimiento del motociclista, un joven de aproximadamente 30 años, quien presentaba "lesiones incompatibles con la vida", por lo que perdió la vida en el lugar.
Además, otras tres personas, todos hombres mayores de edad, resultaron heridas y tuvieron que ser asistidos por el personal médico en el lugar del accidente, unque ninguna necesitó ser trasladada a un hospital.
El helicóptero del SAME, finalmente, no tuvo que descender luego de que se confirmara el fallecimiento del motocilista.
Como consecuencia del incidente vial, las autoridades dispusieron un corte total del tránsito sobre la Avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a pocos metros del cruce con la autopista Panamericana. El desvío vehicular se realizaba desde la altura de la avenida Ricardo Balbín, lo que provocó largas demoras y congestión en la zona durante gran parte de la mañana de este lunes.
Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente fatal. En el lugar continuaban trabajando los peritos de la División Policía Científica de la fuerza porteña, con el objetivo de determinar cómo se produjo el accidente fatal que le costó la vida al joven motociclista.
