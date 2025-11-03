Tragedia en la General Paz: un muerto tras el choque entre un auto y una moto

El helicóptero del SAME, finalmente, no tuvo que descender luego de que se confirmara el fallecimiento del motocilista.

Como consecuencia del incidente vial, las autoridades dispusieron un corte total del tránsito sobre la Avenida General Paz, sentido al Río de la Plata, a pocos metros del cruce con la autopista Panamericana. El desvío vehicular se realizaba desde la altura de la avenida Ricardo Balbín, lo que provocó largas demoras y congestión en la zona durante gran parte de la mañana de este lunes.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el accidente fatal. En el lugar continuaban trabajando los peritos de la División Policía Científica de la fuerza porteña, con el objetivo de determinar cómo se produjo el accidente fatal que le costó la vida al joven motociclista.