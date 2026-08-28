El 11 del Vasco Arruabarrena para que Boca reciba a Lanús por el Torneo Clausura 2026
El Xeneize recibe al Granate por la fecha 7 de la Zona A con varias modificaciones respecto del equipo que empató ante Racing y algunas dudas todavía por resolver.
Boca se prepara para enfrentar a Lanús por el Torneo Clausura 2026 con la necesidad de conseguir una victoria que le permita recuperar confianza y acercarse a los puestos de clasificación. El encuentro se disputará este viernes en La Bombonera y Rodolfo Arruabarrena analiza realizar varias modificaciones respecto del equipo que igualó ante Racing.
El entrenador deberá administrar un plantel que viene acumulando una importante cantidad de partidos y que comenzó a sufrir las consecuencias desde el aspecto físico. Las lesiones y las distintas molestias que afectan a algunos futbolistas obligaron al cuerpo técnico a modificar sus planes para este nuevo compromiso.
Uno de los cambios que ya está definido se producirá en la defensa: Ayrton Costa sufrió un desgarro durante el clásico y deberá permanecer alejado de las canchas. Su lugar será ocupado por Lautaro Di Lollo, quien volvió a estar disponible después de recuperarse de una pubalgia.
Sin embargo, el Vasco todavía mantiene una incógnita en el armado de la última línea. Facundo “Jagger” Herrera vuelve a aparecer como una alternativa después de la buena impresión que dejó durante sus primeros minutos con el plantel profesional.
La decisión de Arruabarrena con Leandro Paredes
Otra de las principales novedades estará en el mediocampo: Leandro Paredes ya dejó atrás la inflamación en el isquiotibial izquierdo que le impidió disputar los últimos encuentros, pero todo indica que regresará de manera progresiva. El capitán de Boca no sería titular y comenzaría el partido desde el banco de suplentes. La intención del cuerpo técnico sería darle minutos durante el segundo tiempo, siempre dependiendo de cómo se desarrolle el encuentro.
Camilo Rey Domenech aparece como el principal candidato para ocupar su lugar desde el comienzo y compartiría el eje con Santiago Ascacibar. Milton Delgado también tiene posibilidades de regresar al equipo, aunque la alternativa que toma fuerza es la utilización de un sistema 4-2-3-1. De confirmarse esta variante táctica, el director técnico apostaría por dos mediocampistas centrales y una línea de tres jugadores por delante, con mayor libertad para los futbolistas ofensivos.
Boca también prepara cambios en ataque
La zona ofensiva sufrió una modificación obligada debido a la grave lesión de Tomás Aranda. El futbolista sufrió una fractura de peroné que generó preocupación dentro del plantel y deberá afrontar un período prolongado de recuperación.
Ante esta baja, Alan Velasco aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la estructura ofensiva. Además, el entrenador analiza darle una oportunidad a Sebastián Villa, quien podría moverse por una de las bandas. Leonel Flores también tendría participación en ese sector del campo y Miguel Merentiel continuaría siendo la principal referencia ofensiva.
El probable 11 de Arruabarrena para que Boca reciba a Lanús
Con las variantes que analiza Arruabarrena, la formación del Xeneize estaría compuesta por Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado o Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco; y Miguel Merentiel.
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