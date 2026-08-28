El 11 del Vasco Arruabarrena para que Boca reciba a Lanús por el Torneo Clausura 2026

Camilo Rey Domenech aparece como el principal candidato para ocupar su lugar desde el comienzo y compartiría el eje con Santiago Ascacibar. Milton Delgado también tiene posibilidades de regresar al equipo, aunque la alternativa que toma fuerza es la utilización de un sistema 4-2-3-1. De confirmarse esta variante táctica, el director técnico apostaría por dos mediocampistas centrales y una línea de tres jugadores por delante, con mayor libertad para los futbolistas ofensivos.

Boca también prepara cambios en ataque

La zona ofensiva sufrió una modificación obligada debido a la grave lesión de Tomás Aranda. El futbolista sufrió una fractura de peroné que generó preocupación dentro del plantel y deberá afrontar un período prolongado de recuperación.

Ante esta baja, Alan Velasco aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la estructura ofensiva. Además, el entrenador analiza darle una oportunidad a Sebastián Villa, quien podría moverse por una de las bandas. Leonel Flores también tendría participación en ese sector del campo y Miguel Merentiel continuaría siendo la principal referencia ofensiva.

El probable 11 de Arruabarrena para que Boca reciba a Lanús

Con las variantes que analiza Arruabarrena, la formación del Xeneize estaría compuesta por Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado o Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco; y Miguel Merentiel.