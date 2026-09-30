Mendoza: encuentran misteriosas piedras e investigan posible conexión con antiguos rituales andinos

También se estudia la posible presencia de un pequeño canal construido con piedras que conduce hacia una estructura circular.

Para Chiavazza, la construcción presenta características poco habituales en la región. "Responde a un patrón muy particular, no registrado en los antecedentes locales", señaló.

Especialistas descartan que se haya tratado de una vivienda permanente

La forma en que fueron organizados los espacios también podría aportar una pista. Una de las preguntas que intentarán responder los investigadores es si fueron ubicados de manera intencional para relacionarse con determinados fenómenos astronómicos.

"Habrá que analizar la orientación de los ejes principales del conjunto arquitectónico en relación a eventos como solsticios", explicó Horacio Chiavazza. Ese estudio podría ayudar a establecer si la observación del cielo tuvo algún papel en el diseño del lugar.

La posible conexión con antiguos rituales andinos

La hipótesis ceremonial no surgió por casualidad. En distintos sectores de la cordillera mendocina existen sitios asociados con prácticas rituales de alta montaña, entre ellos la Qhapaq Qocha del Aconcagua, la del Cristo Redentor y la plataforma ceremonial de Los Penitentes.

La estructura descubierta presenta algunos elementos que permiten pensar en una posible relación con ese tipo de espacios. Sin embargo, los arqueólogos todavía evitan establecer una fecha o una función concreta.

"No se descarta que sea un conjunto edificado antes del dominio del Tawantinsuyu", sostuvo Chiavazza. Para comprobarlo serán necesarias nuevas excavaciones y el análisis de los materiales que puedan aparecer bajo la superficie.

El lugar se encuentra alejado de las rutas habituales

Restos de carbón, fragmentos de cerámica y otros materiales serán claves para establecer cuándo fue construido el lugar.

Una imagen desde el aire abrió otra hipótesis

La investigación sumó una segunda hipótesis a partir de las imágenes obtenidas desde el aire. La disposición general de las estructuras podría hacer pensar en un geoglifo, es decir, una figura o diseño realizado sobre el terreno cuya forma puede apreciarse especialmente desde una posición elevada.

Cristina Prieto-Olavarría, directora del proyecto y arqueóloga, pidió cautela frente a esa posibilidad. "Es una pregunta difícil de contestar en este estado preliminar de la investigación, ya que no podemos definir aún si es un geoglifo", explicó.

Para determinarlo deberán estudiar el diseño completo, su relación con el paisaje y la manera en que fueron construidos los distintos sectores. "Tenemos que analizar su diseño, relación con elementos del área, su tecnología de construcción, entre otros aspectos, para definir si es un geoglifo y cuál pudo ser su función", agregó Prieto-Olavarría.

El proyecto reúne a especialistas de distintas disciplinas y cuenta con financiamiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Mientras continúan los estudios, una pregunta permanece abierta: qué llevó a construir una estructura tan compleja en un sitio remoto de la cordillera mendocina.