Accidente fatal en Entre Ríos: el comunicado del colegio al que asistían dos de las adolescentes fallecidas

Accidente fatal en Entre Ríos destruyó a una familia: una joven se encuentra en estado crítico

Cuatro integrantes de una familia perdieron la vida en un fatídico accidente en la Ruta Nacional 14, en Entre Ríos, cuando se dirigían a Misiones. La única sobreviviente es una chica de 17 años, que permanece internada en estado crítico, con el 95% del cuerpo quemado.

La tragedia ocurrió cerca de la 1.15 del lunes a la altura de la ciudad de Chajarí, precisamente en la intersección de la ruta 14 - también denominada autopista José Gervasio Artigas- y el empalme con la avenida 25 de Mayo. Allí, por causas que aún se encuentran bajo investigación, el auto Volkswagen Suran en el que viajaban cinco integrantes de una familia se despistó, chocó contra una alcantarilla, volcó y se prendió fuego sobre el guardarraíl en cuestión de minutos.

Personal de Bomberos que acudió al lugar logró controlar las llamas y confirmó el fallecimiento de cuatro personas. Las víctimas fueron identificadas luego como Nora del Carmen Techeira, de 44 años, sus hijas, Omaira Ruth Martínez, de 17 y Gabriela Liz Martínez, de 20 - domiciliadas en General Roca, Río Negro, y el hermano menor de la mujer, David Techeira, de 30 años, oriundo de Posadas, Misiones.

La única sobreviviente del siniestro es Astrid Raquel Martínez, de 17 años, hermana melliza de Omaira. La joven permanece internada en estado reservado, con quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo, según informaron medios provinciales.

La joven fue atendida primeramente en el Hospital Santa Rosa de Chajarí y luego fue derivada al Hospital San Martín de Paraná debido a la complejidad de sus lesiones. Allí donde permanecía con asistencia respiratoria mecánica.

La historia de la familia que viajaba a Misiones

Nora había planeado viajar a Misiones, su provincia natal, para visitar a su madre y a sus hermanas. De paso, llevaría de regreso a su hermano menor, David, quien la había acompañado durante unos días de vacaciones en General Roca.

Según contó Guillermo Martínez —hijo de una de las víctimas fatales y hermano de dos de las jóvenes que murieron en el accidente— la familia había salido el domingo desde General Roca con destino a Misiones: “Ellos salieron de vacaciones, iban a visitar a mi familia y a dejar a mi tío, que había venido a pasear a Roca”, explicó.

En diálogo con LM Cipolletti, aseguró que durante el trayecto se mantenían en comunicación permanente con su madre, sus hermanas y su tío: “Fue la primera vez que mi mamá viajaba sola. El sábado hablé con ellos y después seguían en contacto con mi papá”, agregó.

El joven indicó que, hasta el momento, la familia no recibió información oficial detallada sobre cómo sucedió el accidente. Respecto al estado de su hermana menor, el lunes indicó: “Tenemos entendido que Astrid está estable”.

Por su parte, autoridades de la Escuela Secundaria de Río Negro (ESRN) N° 1, donde estudiaban las mellizas, compartieron un mensaje para despedir a las víctimas y pedir por la salud de Astrid: “No existen palabras que alcancen para expresar la tristeza que nos embarga ante la pérdida de una joven llena de vida y de su familia. Como institución que las vio crecer y compartió su día a día, nos unimos en un abrazo fraterno a sus seres queridos”.

“Invitamos a toda la comunidad educativa, a la Red de Familias (RedFa) y a los vecinos de General Roca a unirse en una cadena de oración por su pronta recuperación”, expresaron