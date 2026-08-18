Tragedia en San Martín de Los Andes: un hombre murió tras caer con su auto al Lago Lácar
El vehículo cayó por un barranco de 25 metros y quedó sumergido a 15 metros de profundidad. El fallecido había discutido con su ex pareja, quien luego denunció su desaparición, y emitieron una búsqueda de paradero.
Un hombre de 34 años murió este domingo al despistar el Volkswagen Suran que conducía y caer con el vehículo al lago Lácar, en cercanías de San Martín de los Andes.
El accidente ocurrió alrededor de las 17, a pocos metros del acceso a la playa Catritre. El vehículo, un Volkswagen Suran, salió de la calzada por motivos que todavía son materia de investigación y terminó dentro del agua.
Tras un intenso operativo de rescate que involucró a buzos de Bomberos Voluntarios, la Prefectura Naval, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la policía, se confirmó el hallazgo de un único ocupante sin vida dentro del habitáculo. La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años.
Su expareja había denunciado su desaparición
La víctima fue identificada como Cristian Coliluan, de 34 años. De acuerdo con la información conocida tras el accidente, su expareja había realizado una denuncia por su desaparición luego de que ambos mantuvieran una discusión.
La mujer había alertado sobre la ausencia del hombre al no poder establecer contacto con él ni conocer dónde se encontraba. Horas después se produjo el despiste sobre la Ruta 40 que terminó con el vehículo en las aguas del lago Lácar.
La investigación deberá determinar ahora la secuencia completa de lo ocurrido y establecer qué sucedió desde el momento en que Coliluan fue visto por última vez hasta el accidente.
Investigan las causas del despiste
Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó que el Volkswagen Suran saliera de la calzadaen el tramo cercano al acceso a Catritre.
Las pericias buscarán reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que el vehículo perdió su línea de marcha, abandonó la ruta y cayó hacia el lago.
La investigación continúa para determinar la secuencia completa de los hechos.
El operativo también obligó a afectar parcialmente la circulación sobre la Ruta Nacional 40. Personal de Tránsito trabajó durante varias horas para ordenar el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas de rescate y recuperación.
Ante las condiciones climáticas imperantes en la región, desde Vialidad Nacional solicitan extremar las precauciones al circular por la cordillera debido a la inestabilidad climática y las alertas por nevadas y lluvias en la región. Actualmente, el estado de las rutas en Neuquén y Río Negro se encuentra condicionado por las nevadas, las bajas temperaturas y la presencia de hielo en la calzada.
La ruta nacional 40 en Siete Lagos y el tramo entre Bariloche y El Bolsón se encuentra transitable con extrema precaución debido a calzada húmeda y bancos de niebla espesa. El uso de cadenas es obligatorio. En tanto, el tramo Rinconada-Zapala está habilitado solo para vehículos livianos, ya que presenta barro, hielo y nieve en banquinas. Allí está prohibida la circulación nocturna.
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