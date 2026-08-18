Tragedia en San Martín de Los Andes: un hombre murió tras caer con su auto al Lago Lácar

La investigación deberá determinar ahora la secuencia completa de lo ocurrido y establecer qué sucedió desde el momento en que Coliluan fue visto por última vez hasta el accidente.

Tras un intenso operativo de rescate, se confirmó el hallazgo de un único ocupante sin vida dentro del vehículo.

Investigan las causas del despiste

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó que el Volkswagen Suran saliera de la calzadaen el tramo cercano al acceso a Catritre.

Las pericias buscarán reconstruir la mecánica del accidente y determinar las circunstancias en las que el vehículo perdió su línea de marcha, abandonó la ruta y cayó hacia el lago.

La investigación continúa para determinar la secuencia completa de los hechos.

Un hombre murió tras caer con su auto en el lago Llacar, cerca de San Martín de los Andes.

El operativo también obligó a afectar parcialmente la circulación sobre la Ruta Nacional 40. Personal de Tránsito trabajó durante varias horas para ordenar el paso de los vehículos mientras se desarrollaban las tareas de rescate y recuperación.

Ante las condiciones climáticas imperantes en la región, desde Vialidad Nacional solicitan extremar las precauciones al circular por la cordillera debido a la inestabilidad climática y las alertas por nevadas y lluvias en la región. Actualmente, el estado de las rutas en Neuquén y Río Negro se encuentra condicionado por las nevadas, las bajas temperaturas y la presencia de hielo en la calzada.

La ruta nacional 40 en Siete Lagos y el tramo entre Bariloche y El Bolsón se encuentra transitable con extrema precaución debido a calzada húmeda y bancos de niebla espesa. El uso de cadenas es obligatorio. En tanto, el tramo Rinconada-Zapala está habilitado solo para vehículos livianos, ya que presenta barro, hielo y nieve en banquinas. Allí está prohibida la circulación nocturna.