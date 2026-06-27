Tragedia en Santa Fe: dos muertos y cuatro heridos tras un violento vuelco en la ruta 26

Según fuentes santafesinas, una de las líneas investigativas principales apunta a que el rodado circulaba a elevada velocidad en el momento del accidente, aunque las razones del siniestro siguen siendo analizadas. A raíz de la fuerza del golpe y los volcaduras, varios pasajeros fueron expulsados del habitáculo.

Lola perdió la vida en el acto, mientras que Ramiro fue derivado en estado crítico; horas después, se confirmó su deceso.

Al arribar al sitio, los Bomberos Voluntarios de Casilda hallaron a una de las víctimas atrapada dentro del coche, y al resto de los ocupantes esparcidos por distintos puntos de la banquina, según reportó la institución.

Los cuatro sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de diversa gravedad en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda, en una primera instancia.

Como parte del despliegue sanitario, se puso en marcha el protocolo UTV para trasladar en helicóptero a los heridos más graves. De acuerdo con las tomas que ilustran esta nota, registradas por Día 7, la aeronave evacuó a un paciente con una severa lesión medular hacia el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).

Posteriormente, se efectuó un segundo vuelo para derivar a otro afectado, que presentaba múltiples traumatismos y había sido intubado.

En el operativo intervinieron de forma conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. Según las primeras averiguaciones, no se habrían visto involucrados otros rodados en el choque y posterior vuelco.