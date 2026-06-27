Tragedia en Santa Fe: dos muertos y cuatro heridos tras un violento vuelco en la ruta 26
El siniestro vial ocurrió a la altura de la localidad de Casilda. Las víctimas fatales tenían 17 y 24 años.
Un grave siniestro vial ocurrido este sábado en la provincia de Santa Fe terminó con la vida de dos jóvenes y dejó otros cuatro heridos. El grupo de amigos regresaba de un evento bailable cuando el automóvil en el que viajaban impactó contra el suelo y dio múltiples tumbos.
Según los primeros datos, el hecho tuvo lugar en las inmediaciones de la ciudad de Casilda, situada a unos 56 kilómetros de Rosario, sobre la ruta provincial 26.
Mientras se dirigían hacia Carcarañá, pasadas las 5 de la madrugada, el Peugeot 208 en el que circulaban perdió el dominio al tomar una curva, salió del asfalto y dio varios vuelcos sobre la banquina.
Los ocupantes fallecidos fueron identificados como Lola, de 17 años, y Ramiro, de 24.
De acuerdo con Rosario3, el conjunto de amigos –integrado por cuatro varones y dos mujeres– era oriundo de Zavalla y Pérez. Venían de bailar en el boliche Mona, establecido en Casilda.
Según fuentes santafesinas, una de las líneas investigativas principales apunta a que el rodado circulaba a elevada velocidad en el momento del accidente, aunque las razones del siniestro siguen siendo analizadas. A raíz de la fuerza del golpe y los volcaduras, varios pasajeros fueron expulsados del habitáculo.
Lola perdió la vida en el acto, mientras que Ramiro fue derivado en estado crítico; horas después, se confirmó su deceso.
Al arribar al sitio, los Bomberos Voluntarios de Casilda hallaron a una de las víctimas atrapada dentro del coche, y al resto de los ocupantes esparcidos por distintos puntos de la banquina, según reportó la institución.
Los cuatro sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de diversa gravedad en el Hospital San Carlos y en el Sanatorio Julián Moreno, ambos de Casilda, en una primera instancia.
Como parte del despliegue sanitario, se puso en marcha el protocolo UTV para trasladar en helicóptero a los heridos más graves. De acuerdo con las tomas que ilustran esta nota, registradas por Día 7, la aeronave evacuó a un paciente con una severa lesión medular hacia el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Álvarez (HECA).
Posteriormente, se efectuó un segundo vuelo para derivar a otro afectado, que presentaba múltiples traumatismos y había sido intubado.
En el operativo intervinieron de forma conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal de emergencias médicas y efectivos de la Unidad Regional IV. Según las primeras averiguaciones, no se habrían visto involucrados otros rodados en el choque y posterior vuelco.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario