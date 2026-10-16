En esas circunstancias, uno de los animales se desvió hacia la laguna, por lo que el hombre ingresó al agua para intentar reorientarlo, pero de un momento a otro desapareció de la superficie.

Sus compañeros comenzaron a buscarlo de inmediato y lograron sacarlo del agua pocos minutos después. Lamentablemente, pese a los intentos por auxiliarlo, el trabajador fue hallado sin vida.

Fuerte operativo en el lugar

Tragedia en Santa Fe: un trabajador rural murió ahogado al intentar salvar a sus animales

Al lugar acudieron efectivos policiales de la Comisaría 4° de Villa Ocampo tras recibir una llamada telefónica de alerta que informaba sobre una persona ahogada. Una vez presentes en ese sector rural, confirmaron el fallecimiento del hombre.

Tras confirmarse el deceso, la investigación del trágico sucedo quedó en manos del fiscal Leandro Arraga., como representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Como parte de las primeras medidas, se ordenó la intervención de un médico policial, personal de Criminalística y una dotación de Bomberos Voluntarios de Villa Ocampo para llevar a cabo los peritajes correspondientes.

Luego de los primeros exámenes, el médico policial constató en el lugar que la causa del deceso fue asfixia por inmersión y confirmó la ausencia de signos de violencia. Ante estos resultados, las autoridades judiciales determinaron que se trató de un ahogamiento accidental en ocasión de trabajo y dispusieron prescindir de la realización de una autopsia.

Cumplidas las diligencias protocolares, la Fiscalía ordenó la entrega del cuerpo a sus familiares para su velatorio y posterior inhumación.