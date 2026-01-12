Convocan a una marcha en Tucumán para exigir justicia por el femicidio de Erika Antonella Álvarez

Erika Antonella Alvarez Tucuman

Los últimos contactos con la joven asesinada

El testimonio de la familia permitió reconstruir parte de las últimas horas de la joven. Milena, su hermana, explicó que Erika era una persona muy presente y que mantenían contacto permanente. “Ella era una chica que no se desaparecía, nosotros sí sabíamos de ella”, aseguró. La joven vivía sola desde hacía seis años, pero a pocos metros de la casa familiar, lo que hacía aún más llamativa su ausencia.

Durante el miércoles, al no recibir respuestas, pensaron que estaba durmiendo, ya que el aire acondicionado y la luz de su habitación estaban encendidos. La preocupación se transformó en desesperación el jueves, cuando sus padres fueron hasta la vivienda y no la encontraron. Una vecina aportó luego un dato clave al señalar que la había visto alrededor de las 7.30 de la mañana, vestida con un pantalón blanco.

Horas después, al enterarse del hallazgo de una mujer asesinada, Milena comenzó a temer lo peor. “En mi cabeza, mi hermana estaba durmiendo”, recordó. Sin embargo, al acercarse a la comisaría y responder preguntas sobre los tatuajes, comprendió la tragedia: “Cuando se miraron entre ellos, ya supe”. La marcha de este lunes busca que ese dolor no quede en silencio y se transforme en justicia.