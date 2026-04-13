Tragedia en Villa Devoto: quién era la joven que murió arrollada por un colectivo

Bárbara Rocío Granado Schonholz

Cómo fue el accidente

El hecho ocurrió el viernes en el cruce de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando Bárbara intentaba bajar de un colectivo de la línea 134.

De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y su mochila quedó atascada. Esta situación provocó que la joven cayera al asfalto. En paralelo, el colectivero reinició la marcha antes de que ella pudiera soltarse y la joven fue arrollada por las ruedas traseras del mismo vehículo.

El colectivero, un hombre de 41 años, fue detenido y sometido a un test de alcoholemia en el marco de la causa caratulada como “averiguación de homicidio”. La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, y la Secretaría N° 152.