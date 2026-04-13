Tragedia en Villa Devoto: quién era la joven que murió arrollada por un colectivo
Tenía 31 años y falleció cuando su mochila quedó trabada en la puerta de una unidad de la línea 134.
Una joven murió tras ser arrollada por un colectivo de la línea 134 en el barrio porteño de Villa Devoto cuando intentaba descender de la unidad, pero su mochila quedó atascada en la puerta perdió el equilibrio y cayó debajo de las ruedas. Tras el trágico siniestro se confirmó su identidad.
La víctima fue identificada como Bárbara Rocío Granado Schonholz, una médica neuróloga de 31 años, quien trabajaba en una clínica privada.
Su padre, Carlos Granado, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales: “Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial”. Alicia Schonholz, su madre, también se pronunció al respecto el domingo con un emotivo mensaje: “Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. No hay palabras para describir tanto dolor. Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años”.
Quién era la médica que murió arrollada por un colectivo en Villa Devoto
Bárbara era médica especialista en neurología de adultos, graduada de la Universidad de Buenos Aires. Hizo su residencia médica en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía y también trabajaba en una clínica privada.
Luego de conocerse la trágica noticia, el Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía expresó su pesar y le dedicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram: "Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD".
Cómo fue el accidente
El hecho ocurrió el viernes en el cruce de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio porteño de Villa Devoto, cuando Bárbara intentaba bajar de un colectivo de la línea 134.
De acuerdo con el relato de los testigos, la puerta se cerró de manera repentina y su mochila quedó atascada. Esta situación provocó que la joven cayera al asfalto. En paralelo, el colectivero reinició la marcha antes de que ella pudiera soltarse y la joven fue arrollada por las ruedas traseras del mismo vehículo.
El colectivero, un hombre de 41 años, fue detenido y sometido a un test de alcoholemia en el marco de la causa caratulada como “averiguación de homicidio”. La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, y la Secretaría N° 152.
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