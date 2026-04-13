Ultimátum de Sandra Pettovello para los Vouchers Educativos del Ministerio de Capital Humano: hasta cuándo
El Gobierno nacional relanzó el programa de Vouchers Educativos para escuelas privadas. Conocé los requisitos y hasta cuándo podés anotarte este año.
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Educación, abrió la convocatoria 2026 para el programa de asistencia de Vouchers Educativos. Esta ayuda económica está destinada a familias con hijos que asisten a colegios privados con subvención estatal. El plazo de inscripción es acotado y finalizará pronto.
¿Qué son los Vouchers Educativos y a quiénes están dirigidos?
Se trata de una asistencia económica temporal que otorga una transferencia directa equivalente al 50% del valor de la cuota de jornada simple. El beneficio está dirigido a estudiantes de hasta 18 años inclusive que sean alumnos regulares en los niveles inicial, primario y secundario de instituciones educativas de gestión privada que cuenten con al menos un 75% de aporte estatal.
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¿Cuáles son los requisitos económicos para acceder en 2026?
Para que la solicitud sea aprobada sin inconvenientes, los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a 7 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Actualizado a abril de 2026, este tope salarial se ubica en $2.504.600.
Al momento de realizar el cálculo, ANSES toma en consideración los sueldos brutos sin horas extras, las rentas de trabajadores monotributistas y autónomos, las jubilaciones, las pensiones y cualquier otra prestación social o por desempleo. Además, los responsables deben ser argentinos (nativos o naturalizados) o extranjeros con una residencia legal mínima de dos años en el país.
¿Hasta cuándo hay tiempo y cómo es el trámite de inscripción?
El período de inscripción para la actual convocatoria finaliza indefectiblemente el 30 de abril de 2026.
El proceso debe ser realizado de manera online por uno solo de los padres o tutores a través de la plataforma oficial (voucherseducativos.educacion.gob.ar). Para completar el formulario, es indispensable contar con:
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Usuario activo en Mi Argentina.
Número de DNI y CUIL de los menores a cargo.
Nombre exacto y dirección de la institución educativa.
CBU actualizado a nombre del titular en Mi ANSES.
¿Cómo saber si fui seleccionado y qué pasa si hay un error?
Los resultados de la postulación se publicarán directamente en la plataforma del programa, ingresando con el usuario y contraseña de Mi Argentina. Si la solicitud es rechazada por motivos académicos y el titular considera que es un error, tendrá un plazo de 5 días corridos desde la publicación para presentar un reclamo formal en el mismo sitio web.
¿Qué sucede con el beneficio si se adeudan cuotas en el colegio?
La regularidad escolar y administrativa es validada mensualmente por cada institución. Si una familia registra dos cuotas impagas, el beneficio se suspenderá automáticamente hasta que se regularice la deuda (luego se podrá cobrar de manera retroactiva). Sin embargo, si se acumulan tres cuotas impagas, el sistema cancelará la asistencia de forma definitiva.
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