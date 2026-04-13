Ultimátum de Sandra Pettovello para los Vouchers Educativos del Ministerio de Capital Humano: hasta cuándo

¿Hasta cuándo hay tiempo y cómo es el trámite de inscripción?

El período de inscripción para la actual convocatoria finaliza indefectiblemente el 30 de abril de 2026.

El proceso debe ser realizado de manera online por uno solo de los padres o tutores a través de la plataforma oficial (voucherseducativos.educacion.gob.ar). Para completar el formulario, es indispensable contar con:

Usuario activo en Mi Argentina .

Número de DNI y CUIL de los menores a cargo.

Nombre exacto y dirección de la institución educativa.

CBU actualizado a nombre del titular en Mi ANSES.

¿Cómo saber si fui seleccionado y qué pasa si hay un error?

Los resultados de la postulación se publicarán directamente en la plataforma del programa, ingresando con el usuario y contraseña de Mi Argentina. Si la solicitud es rechazada por motivos académicos y el titular considera que es un error, tendrá un plazo de 5 días corridos desde la publicación para presentar un reclamo formal en el mismo sitio web.

¿Qué sucede con el beneficio si se adeudan cuotas en el colegio?

La regularidad escolar y administrativa es validada mensualmente por cada institución. Si una familia registra dos cuotas impagas, el beneficio se suspenderá automáticamente hasta que se regularice la deuda (luego se podrá cobrar de manera retroactiva). Sin embargo, si se acumulan tres cuotas impagas, el sistema cancelará la asistencia de forma definitiva.